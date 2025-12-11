Más Información

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

La Mañanera de Sheinbaum, 11 de diciembre, minuto a minuto

Archivo General Agrario, dos años de ser un elefante guinda echado

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Time nombra Persona del Año a los "arquitectos de la IA", entre ellos Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

Amplían plazo de investigación en caso de Julio César Chávez Jr; seguirá el proceso en libertad condicional

La nombró el jueves como personalidad del año a los "arquitectos de la ", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

Jensen Huang, de ; Sam Altman, de ; y , de xAI, figuran entre los empresarios que "han tomado el volante de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista estadounidense.

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió Time.

