Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Programas Bienestar presenta avances en Michoacán durante diciembre; “el objetivo es construir paz y desarrollo", señala

Programas Bienestar presenta avances en Michoacán durante diciembre; “el objetivo es construir paz y desarrollo", señala

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

"Felicidades, Iztapalapa, este logro es de todas y todos"; Brugada celebra declaratoria de la UNESCO

El magnate declaró que su labor al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) de Estados Unidos, encargado de recortar el gasto público en la Administración de , tuvo “algo de éxito”, aunque aseguró que no volvería a asumir ese cargo.

"Tuvimos cierto éxito. Detuvimos mucho gasto que simplemente no tenía sentido, que era un completo despilfarro", afirmó el empresario de origen sudafricano en el pódcast de , exfuncionaria del Gobierno de Trump.

Preguntado sobre si repetiría su papel en la Administración, respondió negativamente: "Creo que, en lugar de dedicarme al Doge, me habría dedicado a mis empresas".

Lee también

El dueño de la red X y director de Tesla y SpaceX fue uno de los principales donantes de la campaña electoral de Trump y se integró en enero en su Gobierno al frente del Doge, un departamento creado para él y desde el cual lideró el despido de miles de empleados federales.

Su papel en la política generó preocupación entre los inversores a medida que se desaceleraban las ventas de Tesla y se producían actos vandálicos contra vehículos de esa marca.

Elon Musk y Donald Trump. Foto: AP
Elon Musk y Donald Trump. Foto: AP

Trump y Musk rompen relaciones por paquete fiscal de EU

Trump y Musk rompieron públicamente su relación en mayo tras un amargo enfrentamiento por el gran paquete fiscal impulsado por el presidente y, poco después, el magnate oficializó su salida del Gobierno.

La Casa Blanca confirmó en noviembre la disolución del Doge, ocho meses antes de que concluyera su mandato, aunque aseguró que sus prácticas contra el despilfarro quedaron integradas en todas las agencias de la Administración.

El Doge aseguró en su momento haber logrado un ahorro del gasto público de 150.000 millones de dólares, muy por debajo de los dos billones que había prometido recortar.

Lee también

Sin embargo, expertos señalan que es imposible verificar esa cifra dado que el departamento no ha hecho públicas sus cuentas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Aguinaldo 2025 Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año. Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos