Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

La Comisión Europea denunció el lunes las "declaraciones completamente locas" de después de que el propietario de X dijera que la debería ser "abolida".

"Eso forma parte de la que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas", declaró a la prensa la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La Comisión Europea impuso el viernes a la red social X una de 120 millones de euros (unos 140 millones de dólares) en aplicación de la ley sobre los servicios digitales (DSA).

Esta sanción fue criticada por el equipo del presidente estadounidense , y por Elon Musk, quien publicó y compartió este fin de semana muchos mensajes anti-UE en X.

"La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía", dijo el hombre más rico del mundo.

El empresario respondió "es más o menos eso" a un mensaje de una usuaria que comparaba la UE a la Alemania nazi y la definía como "cuarto Reich".

La multa de la UE es "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros", dijo en X el jefe de la diplomacia estadounidense .

La multa a la red social busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia de acuerdo al reglamento europeo.

Sanciona el uso de marcas de verificación azules engañosas destinadas a certificar fuentes de información, falta de informaciones en torno a las publicidades, y el incumplimiento de la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores autorizados.

