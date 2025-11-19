Más Información

Pescan en redes sociales pasajeros para el Tren Maya

La mañanera de Sheinbaum, 19 de noviembre, minuto a minuto

Cárteles mexicanos expanden su poder en Europa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Resultado: La Selección Mexicana perdió contra Paraguay su último partido del año; arrastra seis partidos sin victoria

Caso Javier Duarte: definen hoy libertad anticipada al exgobernador de Veracruz; con 6 testigos, FGR busca dar revés

Drones iluminan Santa Lucía; México honra el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Denuncian detenciones arbitrarias tras manifestación en Jalisco

Bruselas. La Comisión Europea propuso este miércoles retrasar más de un año la aplicación de una parte de la ley de , en concreto, las obligaciones que deberán cumplir los sistemas de alto riesgo para garantizar que su introducción en el mercado no vulnere los derechos fundamentales o ponga en riesgo .

La ley de inteligencia artificial, que entró en vigor el año pasado, define toda una serie de modelos de inteligencia artificial como sistemas de alto riesgo; por ejemplo, los que usen los bancos para calcular las probabilidades de devolución de un , los que utilicen las empresas para seleccionar curriculums en la contratación de personal o las herramientas para gestionar el tráfico de vehículos.

Los estándares técnicos que deberán cumplir estos modelos para respetar los , por ejemplo, evitando la de unas personas frente a otras, deberían empezarse a aplicar en agosto de 2026, pero Bruselas todavía no los ha diseñado, por lo que ahora propone retrasarlos, como máximo, hasta diciembre de 2027.

La normativa prohíbe la comercialización de los sistemas de alto riesgo que supongan un peligro para las personas y la Comisión lleva tiempo trabajando en el diseño de los estándares con la industria y los países de la UE, pero hacerlo "nunca es fácil", aseguraron fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario se comprometió a publicar los estándares de aquí a diciembre de 2027 y mientras tanto, justificó el retraso en la aplicación de esta parte de la normativa para que las empresas tengan "" a la hora de cumplirla, en un sector tecnológico de rápida evolución.

La propuesta del Ejecutivo comunitario forma parte de una revisión más amplia de las leyes que regulan el sector tecnológico, con el argumento de que contribuye a reducir la para las empresas.

La Comisión extendió también las facilidades que la contempla para las pequeñas y medianas empresas y las compañías de mediana capitalización, simplificando la documentación que tienen que presentar, y aseguró que la medida permitirá ahorrar, al menos, 225 millones de euros al año.

"En la UE tenemos todos los ingredientes para el éxito. Tenemos talento, infraestructuras, un amplio mercado interior. Pero nuestras empresas, especialmente las y pequeños comercios, a menudo se ven frenadas por una burocracia excesiva", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

A diferencia de lo que se planteaba en borradores previos de la propuesta, la Comisión no ha pospuesto finalmente un año la imposición de posibles multas a los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT (de ) o (de Google) que incumplan los requisitos de transparencia, como el de advertir a los usuarios si un contenido lo ha generado una máquina.

Para que la revisión de las normas que hoy propuso el Ejecutivo comunitario salga adelante, el Consejo de la UE y el deben dar su visto bueno y la izquierda ya ha anunciado su rechazo porque considera que Bruselas ha cedido a las presiones de la administración estadounidense de contra los intentos de la UE de regular a las tecnológicas.

