Una vez instalado el nuevo Poder Judicial tras las reformas impulsadas por el gobierno, México debe avanzar hacia una etapa que agregue mayor seguridad jurídica a los negocios, ya que se mantiene el interés por invertir en el país por parte de actores globales, dijo el director general de Bank of America (BofA) en México, Emilio Romano.

“Nosotros asumimos: lo que hay es lo que hay. Esta es la reforma judicial, este es el sistema judicial que tenemos. No estamos viendo para atrás, no estamos analizando si fue o no fue adecuada y demás”, indicó el directivo.

“Lo que estamos haciendo es ver cómo podemos contribuir a que esta nueva etapa del Poder Judicial en México sea una que agregue seguridad jurídica”, dijo.

En conferencia de prensa, Romano expuso que al cierre de este año se estima que la economía mexicana crecerá 0.6%, pero se acelerará a 1% en 2026, favorecida principalmente por la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

También se verá impulsada por el aterrizaje de inversiones a partir del Plan México, estrategia lanzada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por el empuje esperado en el desarrollo de algunas regiones al recibir la Copa Mundial de Futbol 2026.

Además, resaltó que la economía mexicana podría acelerarse a mediano plazo, principalmente con la disminución de la incertidumbre respecto a la relación comercial bilateral con Estados Unidos. Agregó que el desempeño económico de la Unión Americana será fundamental para la actividad productiva en México.

“Es muy importante que la economía estadounidense siga mostrando crecimientos altos para que México crezca por la alta dependencia que existe en exportaciones e importaciones. Cualquier cambio en la tendencia de crecimiento de Estados Unidos para México yo pienso que es uno de los temas que estamos viendo con más cuidado”, opinó.

Si bien hay una visión positiva sobre México, Romano recalcó que la seguridad física es el principal reto en el país, pero se ve con buenos ojos el cambio de estrategia de seguridad por parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A la par, resaltó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe evitar la discrecionalidad, dando reglas claras para empresas. Al respecto, explicó que la resolución en cambios de la acreditación del impuesto al valor agregado (IVA) a aseguradoras brindan reglas claras para la operación de ese negocio.

Respiro para Pemex

En el mismo evento, el director de mercado de capitales de Bank of America, Roberto Núñez, dijo que luego del plan de apoyo que lanzó recientemente el gobierno federal para Petróleos Mexicanos (Pemex), es factible que mejore la situación financiera de la empresa, e incluso el próximo año podría buscar más apoyo entre la banca.