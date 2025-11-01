"La Divaza" exhibe discriminación en Museo Soumaya; institución lamenta trato de “policía ajeno”

El pasado 31 de octubre, el creador de contenido venezolano Pedro Figueira Álvarez, mejor conocido entre sus seguidores como "La Divaza", exhibió un acto de discriminación en las inmediaciones del Museo Soumaya, por parte de un elemento de seguridad. El acto levantó gran indignación entre los usuarios en redes sociales, volviéndose tendencia en cuestión de segundos.

¿Qué pasó con La Divaza en el Museo Soumaya?

A través de un video en su cuenta principal de Instagram, el influencer expuso una situación de discriminación, luego de asistiera al Museo Soumaya para tomarse algunas fotografías con su disfraz de Halloween, inspirado en Glinda, personaje de la película musical Wicked, en compañía de "La Jose", quien personificaba a Elphaba, la bruja malvada.

En la grabación, se puede ver cómo un policía le explica que para tomarse fotos para redes sociales, debe solicitar un permiso. El creador de contenido refuta por unos segundos, argumentando que su petición carecía de motivos justos, pues muchas personas a su alrededor se estaban sacando fotos en las escaleras.

Con una postura firme, el elemento de seguridad siguió interpelando, asegurando que para sacarse las fotos se debe tramitar un permiso especial para influencers. El creador de contenido y sus acompañantes continuaron con la discusión, tratando de entender la situación, pues a su lado también habían personas con cámaras profesionales y tomando fotografías, sin ser reprendidas por ello.

¿Cómo respondió el museo al respecto?

Luego de que el video se difundiera en plataformas digitales, el recinto cultural se pronunció al respecto, en los comentarios del video. En su mensaje, el museo lamentó la situación y explicó que el elemento policiaco no pertenecía al personal de seguridad del establecimiento, asegurando que se tomaron medidas en el caso y reafirmando su compromiso por construir un espacio "seguro, abierto e incluyente".

"En Museo Soumaya celebramos la diversidad y la libertad de expresión. Lamentamos que un policía ajeno al museo impidiera que te tomarás una foto en las escaleras de nuestra sede en Plaza Carso. En nuestros cuatro espacios (dentro y fuera), todas, todos, todes pueden capturar sus momentos sin restricciones. Ya tomamos medidas y los esperamos pronto...", escribieron.

El recinto cultural lamentó la situación e informó que se tomaron medidas en el caso. Por su parte, el director del museo, se disculpó públicamente. Foto: Instagram @ladivaza

Asimismo, Alfonso Miranda Márquez, Director del Museo Soumaya, se pronunció en la publicación, afirmando que las fotografías al exterior del lugar no están prohibidas. "Ofrezco una disculpa, por ningún motivo están prohibidas las fotografías. No es nuestro criterio y reafirmaremos con el personal externo de seguridad. Es inadmisible lo sucedido", instó.

Finalmente, en los comentarios de la publicación, los usuarios reprobaron este tipo de actos, además agradecieron al influencer por exponer esta situación y al museo por tomar medidas en el asunto y que esto no vuelva a repetirse. "Gracias por subirlo Divaza, tenemos super normalizada la discriminación, pero esto no se permite. Aguante la comunidad LGBT de Mexico", escribieron.

