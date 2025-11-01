Chumel Torres se mofa de Morrissey tras cancelación de conciertos en México

El cantante, compositor y autor británico, Steven Patrick Morrissey, mejor conocido únicamente como Morrissey, canceló por cuarta vez consecutiva sus conciertos en México.

En el anuncio oficial, hecho por OCESA, se argumentó que el cantante, de 66 años, no podría llevar a cabo sus shows debido a "agotamiento extremo":

"Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo".

En julio lanzó su último álbum This is Morrissey. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Chumel Torres se burla de Morrissey tras otra cancelación de conciertos en México

La noticia no tardó en cobrar relevancia en redes sociales, donde usuarios acudieron para comentar, quejarse y burlarse del suceso, desatando una ola de memes y convirtiéndose en "trending topic" en México.

El comentarista, influencer y youtuber mexicano, Chumel Torres, se unió a la ola de burlas hacia el exvocalista de The Smiths.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, Chumel Torres dijo: "¿Alguna vez ha TOCADO, Morrissey? Es pregunta seria".

El post estuvo acompañado de la imagen del comunicado oficial de OCESA y rápidamente comenzó a acumular cientos de likes y reposteos en la misma plataforma.

Publicación en X de Chumel Torres. Foto: X

La gira de Morrisey estaba enfocada en hacer un recorrido por la música del artista a lo largo de sus más de 40 años en la industria.

El cantante británico ha cancelado conciertos en México al menos cuatro veces, generando ya una fama por decepcionar a su público mexicano, sin embargo, ha suspendido y cancelado varias presentaciones en todo el mundo.

