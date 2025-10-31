Superluna de Castor 2025: ¿cuándo ver la Luna más grande del año en México?

El mes de noviembre contará con una serie de eventos astronómicos que sin duda alguna, deslumbrarán a todos los amantes de los cuerpos celestes o simplemente a quienes quieran pasar las noches mirando al cielo.

Durante los primeros días de este mes el cielo nocturno se iluminará con la presencia de la Superluna de Castor 2025, la cual podrá apreciarse a simple vista desde todo el territorio mexicano, siempre y cuando haya cielos despejados.

A parte de ser la Luna llena más grande del año, esta Superluna es la segunda de 3 consecutivas que cierran el 2025, siendo la primera la Superluna de Cosecha que ocurrió a inicios de octubre y la última la Superluna Fría, que se espera llegue a inicios de diciembre.

Esta Superluna de Castor será la Luna llena más grande de todo el 2025. Fotos: Pexels

¿Qué es una Superluna?

De acuerdo con National Geographic, el término "superluna" fue acuñado por el astrónomo Richard Nolle en la década de 1970 y ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, haciendo que se vea más grande y más brillante que una Luna llena habitual.

En estos días, la Luna Llena se puede ver hasta un 14% más grande y hasta un 30% más brillante.

¿Cuándo ver la Superluna de Castor 2025 en México?

La llamada Superluna de Castor, también conocida como Superluna del Cazador, tendrá lugar el próximo 5 de noviembre.

Durante la superluna, la luna llena llega a verse hasta un 14 % más grande y hasta un 30% más brillante. Foto: DeDinero

Según el portal especializado en astronomía, Star Walk, entrará en su máximo esplendor a las 7:19 a.m. (hora central de México) del miércoles 5.

A pesar de que alcanzará su pico en tamaño y brillo durante la mañana, la Superluna de Castor podrá verse totalmente iluminada desde la noche antes, es decir, el 4 de noviembre, y hasta la noche del 6 de noviembre.

Esta Superluna será incluso más especial, ya que será la luna llena más grande del año, representando el récord de 2025, ya que la superluna de octubre estuvo a 361 mil 458 kilómetros de la Tierra y ahora, la de noviembre estará a 356 mil 980 kilómetros.

