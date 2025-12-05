Más Información

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: EN VIVO – Minuto a Minuto – Sorteo de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Mundial 2026: Sheinbaum llega al Kennedy Center en Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Muere Eduardo Manzano, actor y comediante mexicano integrante de "Los Polivoces"

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Ley de Aguas: Seguirá diálogo con transportistas y productores, asegura Segob; agradece a legisladores aprobación

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Ley de Aguas: Productores anuncian que concluyen movilizaciones; "volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización"

Reportan desaparición del periodista Baruch Alejandro en Reynosa, Tamaulipas

Reportan desaparición del periodista Baruch Alejandro en Reynosa, Tamaulipas

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Richard Gere elogia a Sheinbaum en la FIL; critica a Donald Trump

Richard Gere elogia a Sheinbaum en la FIL; critica a Donald Trump

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Aplanadora de Morena y aliados avalan Ley de Aguas; va al Ejecutivo

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

Mundial 2026: “Vengo a representar muy orgullosa a la CDMX”, asegura Brugada desde Washington D.C.

Reportan dos sismos de baja magnitud al sur de Muna, Yucatán

Reportan dos sismos de baja magnitud al sur de Muna, Yucatán

El jefe de la diplomacia estadounidense, , consideró que la multa impuesta por la Unión Europea a X, la red social propiedad de , es un "ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

"La multa de 140 millones de dólares impuesta por la no es solo un ataque contra X, es un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", denunció Rubio en X.

"La era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado", añadió el secretario de Estado estadounidense.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo