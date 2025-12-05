Más Información
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, consideró que la multa impuesta por la Unión Europea a X, la red social propiedad de Elon Musk, es un "ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".
"La multa de 140 millones de dólares impuesta por la Comisión Europea no es solo un ataque contra X, es un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros", denunció Rubio en X.
"La era de la censura contra los estadounidenses en internet ha terminado", añadió el secretario de Estado estadounidense.
