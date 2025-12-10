El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con otros dirigentes europeos sobre Ucrania "para intentar avanzar".

La llamada duró 40 minutos, según el mandatario francés. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también participaron en la conversación, según el Palacio del Elíseo.

La Presidencia francesa no dio más detalles del contenido de la conversación.

El pasado lunes, los tres mandatarios europeos se reunieron en Londres con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para expresarle su apoyo en momentos en que Washington presiona a Kiev para que haga determinadas concesiones para poner fin a la guerra con Rusia.

Macron y Starmer también presidirán el jueves una nueva reunión, por videoconferencia, de la "Coalición de Voluntarios", que agrupa a países que apoyan a Ucrania dispuestos a proporcionar "garantías de seguridad" en el marco de un eventual alto el fuego o acuerdo de paz.

Zelensky hablará con EU sobre la reconstrucción de Ucrania

En tanto, el presidente ucraniano dijo que sigue trabajando en los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo Trump, y explicó que se esperan durante la jornada nuevos contactos con Washington para perfilar un documento separado relativo a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra.

Zelensky adelantó asimismo que mantendrá el jueves una nueva reunión con la llamada "Coalición de Voluntarios" -liderada por Francia, Reino Unido, Alemania y otros socios europeos de Kiev- para seguir delineando las garantías de seguridad que Ucrania espera recibir una vez se ponga fin a la actual guerra.

El presidente ucraniano explicó en la víspera que su administración trabaja con EU y Europa en tres documentos separados. Uno de ellos aborda la forma en que ha de ponerse fin a la guerra. El segundo se refiere a cómo se efectuará la reconstrucción de Ucrania, mientras que el tercero ha de definir las garantías de seguridad que reciba el país en la posguerra.

“El programa de hoy incluye una conversación con la parte estadounidense sobre un documento que detallará el proceso de reconstrucción de Ucrania en la posguerra y su desarrollo económico”, escribió Zelensky este miércoles en sus redes sociales.

El presidente ucraniano también declaró que su administración “está finalizando el trabajo sobre los 20 puntos de un documento fundamental que podría definir los parámetros para poner fin a la guerra”. Este borrador le será entregado a EE.UU. “en un futuro próximo”.

Zelenski anuncia estos pasos después de que Trump le reprochara esta semana que no respondiera de inmediato al acuerdo marco de paz negociado por emisarios de Kiev y Washington en Florida (EE.UU.) la semana pasada.

