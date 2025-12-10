Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

A Andy se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo de AMLO: Luisa Alcalde; viaje a Tokio “no contraviene” austeridad, dice

El Cairo. El movimiento palestino Hamas presiona para empezar la segunda fase del acuerdo de con Israel en lay propone de nuevo que la tregua sea a largo plazo, de al menos 10 años, señalaron este miércoles a EFE fuentes del grupo.

propuso alcanzar un acuerdo de un periodo de 10 años con “garantías claras de congelación del uso de armas” a cambio de compromisos mutuos, según la fuente del movimiento palestino que pidió el anonimato.

Asimismo, informó de que actualmente se están llevando a cabo conversaciones “más serias” dentro del movimiento y con los mediadores, con el objetivo de allanar el camino para “una ronda avanzada de negociaciones” sobre la segunda fase del acuerdo.

El movimiento palestino, añadió, está a la espera de que los mediadores, principalmente y Egipto, fijen una fecha para la próxima ronda de conversaciones, siempre que se alcance primero un acuerdo entre Estados Unidos e.

Hamas prevé que esto ocurra “a finales de este mes o principios del nuevo año”, aseguró el informante, y agregó que se han celebrado una serie de reuniones por separado entre los líderes del movimiento y los mediadores, incluyendo reuniones bilaterales y trilaterales en varias capitales, como Doha, El Cairo y Estambul, además de los contactos en curso.

Igualmente, afirmó que hay diferencias de posiciones entre los líderes de Hamas y algunas facciones palestinas, por un lado, y los mediadores árabes, por otro, respecto a la posibilidad de entregar armas a una entidad palestina en el marco de un acuerdo claro que garantice que “no caerán en manos de Israel ni de EU”.

Respecto al obstáculo relacionado con el cuerpo del último , necesario para empezar la segunda fase- la fuente agregó que “Israel ya no tiene justificación para utilizar este cuerpo como pretexto para impedir el paso a la segunda fase, a pesar de las difíciles circunstancias que rodean su búsqueda”.

La segunda fase del en Gaza recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de y la creación de un Gobierno de transición.

ss/mcc

