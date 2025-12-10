El Cairo. El movimiento palestino Hamas presiona para empezar la segunda fase del acuerdo de alto al fuego con Israel en la Franja de Gaza y propone de nuevo que la tregua sea a largo plazo, de al menos 10 años, señalaron este miércoles a EFE fuentes del grupo.

Hamas propuso alcanzar un acuerdo de un periodo de 10 años con “garantías claras de congelación del uso de armas” a cambio de compromisos mutuos, según la fuente del movimiento palestino que pidió el anonimato.

Asimismo, informó de que actualmente se están llevando a cabo conversaciones “más serias” dentro del movimiento y con los mediadores, con el objetivo de allanar el camino para “una ronda avanzada de negociaciones” sobre la segunda fase del acuerdo.

Lee también Benjamin Netanyahu prevé pasar "muy pronto" a la segunda fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza

El movimiento palestino, añadió, está a la espera de que los mediadores, principalmente Qatar y Egipto, fijen una fecha para la próxima ronda de conversaciones, siempre que se alcance primero un acuerdo entre Estados Unidos e Israel.

Hamas prevé que esto ocurra “a finales de este mes o principios del nuevo año”, aseguró el informante, y agregó que se han celebrado una serie de reuniones por separado entre los líderes del movimiento y los mediadores, incluyendo reuniones bilaterales y trilaterales en varias capitales, como Doha, El Cairo y Estambul, además de los contactos en curso.

Igualmente, afirmó que hay diferencias de posiciones entre los líderes de Hamas y algunas facciones palestinas, por un lado, y los mediadores árabes, por otro, respecto a la posibilidad de entregar armas a una entidad palestina en el marco de un acuerdo claro que garantice que “no caerán en manos de Israel ni de EU”.

Lee también Segunda fase del acuerdo de tregua en Gaza no empezará hasta que Israel cese "violaciones", afirma Hamas

Respecto al obstáculo relacionado con el cuerpo del último rehén israelí, necesario para empezar la segunda fase- la fuente agregó que “Israel ya no tiene justificación para utilizar este cuerpo como pretexto para impedir el paso a la segunda fase, a pesar de las difíciles circunstancias que rodean su búsqueda”.

La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc