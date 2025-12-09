Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Banca del país, entre las más rentables de Latinoamérica

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Imponen nuevos aranceles a importaciones de Asia

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

La segunda fase del acuerdo de tregua en la no podrá empezar mientras Israel continúe con sus “violaciones” del con Hamas, que entró en vigor el 10 de octubre, declaró un responsable del movimiento islamista palestino.

La segunda fase del alto al fuego “no puede empezar” mientras Israel “continúe con sus violaciones del acuerdo e incumpla sus compromisos”, dijo a AFP Hosam Badran, miembro del comité político de .

Según Badran, Israel no estaría respetando el acuerdo pues, según ese texto, tendría que haber reabierto el punto de paso de Rafah con o incrementar el volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza desde su territorio.

El responsable agregó que el movimiento había pedido a los países mediadores que “presionen” a Israel para que acate lo estipulado en la primera fase del pacto, negociado bajo el auspicio de .

La tregua sigue siendo muy frágil y ambos bandos se acusan casi a diario de violarla.

Por su parte, el gobierno israelí alega que la segunda fase de la tregua no podrá empezar hasta que Hamas haya entregado los restos del último rehén israelí que queda en la Franja de Gaza, secuestrado durante el ataque de los islamistas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la .

Israel anuncia reapertura del paso con Jordania

En tanto, Israel anunció que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y ocupada para permitir el paso de camiones de a Gaza, informó un funcionario israelí.

“A partir de mañana, miércoles, se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby”, afirmó el funcionario en un comunicado, utilizando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.

“Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad”, añadió.

