La segunda fase del acuerdo de tregua en la Franja de Gaza no podrá empezar mientras Israel continúe con sus “violaciones” del alto al fuego con Hamas, que entró en vigor el 10 de octubre, declaró un responsable del movimiento islamista palestino.

La segunda fase del alto al fuego “no puede empezar” mientras Israel “continúe con sus violaciones del acuerdo e incumpla sus compromisos”, dijo a AFP Hosam Badran, miembro del comité político de Hamas.

Según Badran, Israel no estaría respetando el acuerdo pues, según ese texto, tendría que haber reabierto el punto de paso de Rafah con Egipto o incrementar el volumen de ayuda que entra en la Franja de Gaza desde su territorio.

El responsable agregó que el movimiento había pedido a los países mediadores que “presionen” a Israel para que acate lo estipulado en la primera fase del pacto, negociado bajo el auspicio de Estados Unidos.

La tregua sigue siendo muy frágil y ambos bandos se acusan casi a diario de violarla.

Por su parte, el gobierno israelí alega que la segunda fase de la tregua no podrá empezar hasta que Hamas haya entregado los restos del último rehén israelí que queda en la Franja de Gaza, secuestrado durante el ataque de los islamistas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra.

Israel anuncia reapertura del paso con Jordania

En tanto, Israel anunció que reabrirá por primera vez desde septiembre el paso fronterizo que controla entre Jordania y Cisjordania ocupada para permitir el paso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, informó un funcionario israelí.

“A partir de mañana, miércoles, se autorizará el traslado de mercancías y ayuda desde Jordania hacia la zona de Judea y Samaria y la Franja de Gaza a través del paso de Allenby”, afirmó el funcionario en un comunicado, utilizando el término bíblico que emplea Israel para referirse a Cisjordania.

“Todos los camiones de ayuda destinados a la Franja de Gaza circularán bajo escolta y protección, tras una exhaustiva inspección de seguridad”, añadió.

