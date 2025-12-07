Más Información

FGR investiga coche bomba en Coahuayana, Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Día para otorgar perdón y mostrar músculo y unidad

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

El primer ministro israelí, , afirmó el domingo que prevé pasar “muy pronto” a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, auspiciado por aunque prevé que será “difícil”.

La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, detuvo la guerra en la , que comenzó tras el mortal ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra el 7 de octubre de 2023.

En virtud del alto el fuego, se comprometió a liberar a los 47 cautivos que aún permanecían bajo su poder “tanto vivos como fallecidos” tomados durante su ataque de 2023.

Todos los rehenes vivos han sido liberados y los cuerpos de los fallecidos entregados, salvo uno, el del israelí Ran Gvili. Hamas dijo que los restos del último cautivo (el del soldado israelí Ran Gvili) fueron hallados hoy en el norte de la Franja y serán entregados esta tarde.

La segunda fase del plan de en Gaza contempla el desarme de Hamas, la creación de una autoridad transitoria y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Tras reunirse en Jerusalén con el jefe del Gobierno alemán, , Netanyahu afirmó: “Prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que será más difícil o igual de difícil”.

El primer ministro israelí agregó que a finales de diciembre se reunirá con el presidente estadounidense, , para hablar sobre “oportunidades de paz” en la región.

Según su oficina, la reunión está prevista en , luego de que el mandatario estadounidense lo invitara a la Casa Blanca durante una llamada telefónica realizada el lunes.

Merz llegó el sábado a Israel para su primera visita diplomática desde su toma de posesión en mayo, con el objetivo de consolidar la relación entre ambos países tras algunas fricciones debido a la guerra en la Franja de Gaza y a la violencia de colonos judíos extremistas en ocupada.

“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une”, declaró el canciller en el memorial Yad Vashem, destacando “la responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la .

