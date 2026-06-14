Dallas.— No están en el foco, ni en primera línea de los pronósticos, pero Países Bajos y Japón sienten que están ante una gran oportunidad.

La Naranja Mecánica ha fijado la vista en las semifinales, aunque Ronald Koeman habla de ganar por primera vez la Copa del Mundo. Sin el brillo de otros años, pero más prácticos, los de la Oranje se clasificaron al Mundial invictos, con un plan claro: empataron los dos partidos con la Polonia de Robert Lewandowski y golearon al resto.

Con la mayoría de sus jugadores en equipos de la Premier, el técnico cuenta con una columna vertebral que pasa por Virgil Van Dijk, que lidera al equipo desde la defensa, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, a expensas del estado físico de Memphis Depay, máximo goleador histórico, tan impredecible que pese a vivir una especie de retiro dorado en Brasil, aún tiene sitio en el equipo.

La ambición japonesa no es menor. El equipo de Hajime Moriyasu ha aprendido a competir, sabe lo que es ganar en un Mundial a Alemania y España (Qatar 2022) y ha derrotado este año a Brasil e Inglaterra.

Los Samurais Azules han acudido a todas las Copas del Mundo desde 1998 y alcanzado en cuatro ocasiones los octavos de final, pero siempre pecaron de inocentes en la fase eliminatoria.

Comandados por Ayase Ueda, autor de 26 goles en 40 partidos con el Feyenoord, y el delantero de la Real Sociedad Take Kubo, Japón acude con la mejor generación de su historia. Y así lo piensa su entrenador: “El objetivo es ganar el título”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.