Ginebra. Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptaron en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de y han excluido así una votación para apartar a del concurso. Tras la decisión, España, Países Bajos e Irlanda anunciaron que no participarán.

"La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones", según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

Como una forma de sofocar la polémica, la UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos) una moción sobre las reformas, consistentes en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, aseguraron fuentes próximas a la asamblea.

Rapero no binario gana Eurovisión 2024
Rapero no binario gana Eurovisión 2024

España, Países Bajos e Irlanda se retiran de Eurovisión por participación de Israel

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos o Islandia habían defendido que su permanencia en el certamen dependería de que Israel fuese apartada por sus violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la .

Y, una vez conocido el resultado de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

"RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión" tras la "permanencia de Israel en el certamen musical europeo" decidida en la Asamblea General de la Unión Europea de la Radiodifusión en Ginebra, informó el ente público español en un comunicado.

Por su parte, la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros advirtió de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política y a la situación en Gaza, supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como servicio público. El director general de Avrotros, Taco Zimmerman, aseguró que la decisión de retirarse del concurso "no se ha tomado a la ligera" y explicó que "la cultura une, pero no a cualquier precio".

Junto a ellas, también se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara.

