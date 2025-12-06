Más Información

Los diálogos entre negociadores de y Estados Unidos sobre un marco para un acuerdo de paz con Rusia se reanudan este fin de semana en Miami (), según indicó el Departamento de Estado.

Los asesores del presidente , Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán hoy con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, General Andriy Hnatov, tras varias rondas de conversaciones que comenzaron hace dos semanas.

Los diálogos se reanudan horas después de que las autoridades ucranianas informaran de un ataque masivo por parte de Rusia en 29 puntos del país, usando más de 650 drones y 51 misiles, que dejaron daños en infraestructuras energéticas y de transporte y al menos seis civiles heridos.

En la conversación del viernes, las partes acordaron un "marco de disposiciones de seguridad" y hablaron sobre las "capacidades de disuasión necesarias para mantener un paz duradera", según detalló un comunicado de Washington.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, viajará el lunes a Londres, coincidiendo con una cumbre que reunirá a los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania. Foto: AFP
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, viajará el lunes a Londres, coincidiendo con una cumbre que reunirá a los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania. Foto: AFP

Sin embargo, aún no se revelan detalles de lo que incluye este presunto "marco".

Estados Unidos presentó el mes pasado un plan de paz que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

Ucrania eliminó posteriormente en una reunión de sus negociadores con los estadounidenses en Ginebra las condiciones que consideraba inaceptables del documento. La versión revisada del mismo ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, viajará el lunes a Londres, coincidiendo con una cumbre que reunirá a los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.

sg/mcc

