Más Información

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Comienzan a abarrotar el Zócalo para festejar 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

Comienzan a abarrotar el Zócalo para festejar 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Caso Ayotzinapa: Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas; "falleció sin encontrar a su hijo", lamentan colectivos

Caso Ayotzinapa: Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas; "falleció sin encontrar a su hijo", lamentan colectivos

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, acusó a Israel de "exportar crisis" a otros países al "luchar contra fantasmas", así como de poner a Siria en una "peligrosa" situación, ya que insiste en una zona desmilitarizada en el sur del país árabe.

“Pasamos de ser un país exportador de crisis a un factor de estabilidad regional”, indicó el mandatario sirio, que derrocó hace un año el régimen de tras una ofensiva relámpago que lideró él mismo.

En su intervención en el Foro de Doha, que comenzó hoy en la capital catarí, Al-Sharaa pidió que Israel se retire a las posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2024, dado que el Estado judío envió tropas a una zona de amortiguación patrullada por la ONU que ha separado a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán desde 1974.

Lee también

"Israel respondió a Siria con extrema violencia, lanzó más de mil ataques y realizó 400 incursiones en su territorio. El último de estos ataques fue la masacre perpetrada en la ciudad de Beit Jinn, en la zona rural de Damasco, que se cobró decenas de vidas", afirmó, en referencia a la incursión israelí de hace poco más de una semana.

Al-Sharaa señaló que están trabajando "con países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire de los territorios", y añadió que Siria "insiste en el compromiso de Israel con el acuerdo de retirada de 1974" de los Altos del Golán.

"La exigencia de una zona desmilitarizada plantea muchas preguntas: ¿Quién protegerá esta zona si no hay presencia del Ejército sirio? Hay negociaciones con Israel, y Estados Unidos participa con nosotros en ellas. Todos los países apoyan nuestra exigencia de su retirada a las fronteras anteriores al 8 de diciembre", dijo.

También hizo alusión a la violencia sectaria que ha sacudido el país, sobre todo el pasado marzo con las matanzas de 1 mil 400 personas pertenecientes a la minoría religiosa alauita, rama del islam que profesa la familia Al-Assad.

Lee también

"El régimen extinto nos legó muchos conflictos y utilizó a las sectas contra otras sectas, pero desde el comienzo de la lucha para disuadir la agresión, hemos priorizado el perdón y el indulto en aras de un futuro seguro y sostenible para el pueblo sirio", aseveró.

Al ser llamado "exterrorista", Al-Sharaa quiso rectificar a la periodista y aseveró que "decir terrorista es politizar", dado que él "nunca" había hecho "daño a ningún civil".

"Luché en varios frentes y luché con honor durante más de 20 años", sentenció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo