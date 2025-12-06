El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, acusó a Israel de "exportar crisis" a otros países al "luchar contra fantasmas", así como de poner a Siria en una "peligrosa" situación, ya que insiste en una zona desmilitarizada en el sur del país árabe.

“Pasamos de ser un país exportador de crisis a un factor de estabilidad regional”, indicó el mandatario sirio, que derrocó hace un año el régimen de Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago que lideró él mismo.

En su intervención en el Foro de Doha, que comenzó hoy en la capital catarí, Al-Sharaa pidió que Israel se retire a las posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2024, dado que el Estado judío envió tropas a una zona de amortiguación patrullada por la ONU que ha separado a las fuerzas israelíes y sirias en los Altos del Golán desde 1974.

"Israel respondió a Siria con extrema violencia, lanzó más de mil ataques y realizó 400 incursiones en su territorio. El último de estos ataques fue la masacre perpetrada en la ciudad de Beit Jinn, en la zona rural de Damasco, que se cobró decenas de vidas", afirmó, en referencia a la incursión israelí de hace poco más de una semana.

Al-Sharaa señaló que están trabajando "con países influyentes de todo el mundo para presionar a Israel para que se retire de los territorios", y añadió que Siria "insiste en el compromiso de Israel con el acuerdo de retirada de 1974" de los Altos del Golán.

"La exigencia de una zona desmilitarizada plantea muchas preguntas: ¿Quién protegerá esta zona si no hay presencia del Ejército sirio? Hay negociaciones con Israel, y Estados Unidos participa con nosotros en ellas. Todos los países apoyan nuestra exigencia de su retirada a las fronteras anteriores al 8 de diciembre", dijo.

También hizo alusión a la violencia sectaria que ha sacudido el país, sobre todo el pasado marzo con las matanzas de 1 mil 400 personas pertenecientes a la minoría religiosa alauita, rama del islam que profesa la familia Al-Assad.

"El régimen extinto nos legó muchos conflictos y utilizó a las sectas contra otras sectas, pero desde el comienzo de la lucha para disuadir la agresión, hemos priorizado el perdón y el indulto en aras de un futuro seguro y sostenible para el pueblo sirio", aseveró.

Al ser llamado "exterrorista", Al-Sharaa quiso rectificar a la periodista y aseveró que "decir terrorista es politizar", dado que él "nunca" había hecho "daño a ningún civil".

"Luché en varios frentes y luché con honor durante más de 20 años", sentenció.

