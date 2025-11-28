Las fuerzas israelíes en el sur de Siria asaltaron una aldea y abrieron fuego cuando fueron confrontadas por residentes el viernes, matando al menos a 10 personas, dijeron funcionarios sirios, mientras Israel lucha en varios frentes y avanza el frágil alto el fuego en Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo en un comunicado el viernes que el ataque fue "una masacre horrenda" y afirmó que entre los muertos había mujeres y niños.

La agencia estatal de noticias siria SANA informó que las fuerzas israelíes entraron en la aldea de Beit Jin con el objetivo de detener a hombres locales y abrieron fuego intenso tras las protestas de los residentes. Decenas de familias huyeron del área.

Israel dijo el viernes que llevó a cabo una operación tras recibir información de inteligencia para detener a sospechosos de Jamaa Islamiya, o Grupo Islámico, que operaban en Beit Jin para atacar a civiles israelíes. Durante la redada, varios milicianos dispararon contra las tropas israelíes, hiriendo a media docena de soldados que fueron evacuados a un hospital, dijo el ejército.

Las tropas israelíes dispararon contra los milicianos y también respondieron con asistencia aérea, dijo el ejército. Afirmó que la operación había concluido, todos los sospechosos fueron detenidos y varios militantes fueron abatidos.

Un ataque al consulado de Irán en Siria atribuido a Israel dejó al menos 5 muertos, entre ellos un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Foto: Archivo / Agencias

Israel ha visto con recelo a las nuevas autoridades en Siria desde la caída del expresidente Bashar al- Assad en una ofensiva relámpago liderada por insurgentes islamistas en diciembre de 2024. Desde la caída de Assad, las fuerzas israelíes han tomado una zona de amortiguamiento anteriormente patrullada por la ONU en el sur de Siria, establecida bajo un acuerdo de separación de 1974. Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos en sitios militares sirios y ha presionado por una zona desmilitarizada al sur de Damasco.

Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas, han estado negociando un posible acuerdo de seguridad para desescalar.

Los funcionarios sirios han condenado las incursiones israelíes como una violación de la soberanía de Siria. El viernes, el gobierno pidió a la comunidad internacional que tome "medidas urgentes" para detener las incursiones israelíes.

Un funcionario local en la aldea, Walid Okasha, dijo a The Associated Press que los muertos eran civiles, y uno de ellos había celebrado su boda el día anterior.

"La situación es miserable", expresó.

En una redada anterior en Beit Jin en junio, las fuerzas israelíes capturaron a varias personas que dijeron eran miembros de Hamás —una caracterización disputada por los residentes— y mataron a un hombre cuya familia dijo tenía un historial de esquizofrenia.

Los conflictos en curso en la región han alimentado preocupaciones de que la agitación podría extenderse y socavar la frágil tregua en Gaza.

Las muertes en Siria siguieron a una serie de ataques de la fuerza aérea de Israel en partes del sur de Líbano el jueves. Israel dice que sus ataques en curso tienen como objetivo evitar que el grupo político-paramilitar libanés Hezbolá se reconstruya después de una devastadora guerra el año pasado que terminó con un alto el fuego.

La ONU dijo el martes que Israel había matado al menos a 127 civiles, incluidos niños, en sus ataques en Líbano desde el alto el fuego hace un año. Las cosas se intensificaron a principios de esta semana con un raro ataque en la capital de Líbano, Beirut, que mató a un alto funcionario de Hezbollah a quien Israel describió como el jefe de personal del grupo.

