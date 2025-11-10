Siria podrá reabrir su embajada en Washington y además se unirá a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, informó este lunes un funcionario estadounidense bajo anonimato, en plena visita del presidente sirio.

"Estados Unidos permitirá a Siria retomar las actividades de su embajada en Washington para una mayor coordinación contra el terrorismo" y de "seguridad", dijo el informante.

"Durante la visita" del presidente interino Ahmed al Sharaa "Siria anunció que se unirá a la Coalición Global para Derrotar a ISIS" o Estado Islámico, añadió la fuente.

Lee también Trump recibe al presidente de Siria y asegura que hará todo "para que tenga éxito"

El presidente Donald Trump recibió el lunes a Al Sharaa, una primicia para un jefe de Estado sirio y una consagración para el exyihadista.

Al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad en diciembre pasado tras décadas en el poder, es el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

Lee también Cae avión en Florida que llevaba ayuda para damnificados del huracán Melissa; reportan 2 muertos

"Me cae bien", dijo Trump tras el encuentro, que se llevó a cabo lejos de las cámaras. Agregó que quiere que Siria se convierta en un país "muy exitoso" tras 14 años de guerra civil y que Al Sharaa "puede lograrlo, realmente lo creo".

Con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses contra Siria, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm