Más Información

Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Senado de EU aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno; pasa a la Cámara de Representantes

Senado de EU aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno; pasa a la Cámara de Representantes

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Accidente vehicular en Anillo Periférico deja una persona sin vida; hay otros dos lesionados

Accidente vehicular en Anillo Periférico deja una persona sin vida; hay otros dos lesionados

Socavón aparece sobre Tlalpan donde construyen una ciclovía; la zona había sido pavimentada, dicen vecinos

Socavón aparece sobre Tlalpan donde construyen una ciclovía; la zona había sido pavimentada, dicen vecinos

podrá reabrir su embajada en Washington y además se unirá a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, informó este lunes un funcionario estadounidense bajo anonimato, en plena visita del presidente sirio.

" permitirá a Siria retomar las actividades de su embajada en Washington para una mayor coordinación contra el terrorismo" y de "seguridad", dijo el informante.

"Durante la visita" del presidente interino Ahmed al Sharaa "Siria anunció que se unirá a la Coalición Global para Derrotar a ISIS" o Estado Islámico, añadió la fuente.

Lee también

El presidente Donald Trump recibió el lunes a Al Sharaa, una primicia para un jefe de Estado sirio y una consagración para el exyihadista.

Al Sharaa, que lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad en diciembre pasado tras décadas en el poder, es el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

Lee también

"Me cae bien", dijo Trump tras el encuentro, que se llevó a cabo lejos de las cámaras. Agregó que quiere que Siria se convierta en un país "muy exitoso" tras 14 años de guerra civil y que Al Sharaa "puede lograrlo, realmente lo creo".

Con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses contra Siria, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile