Estados Unidos sacó formalmente el viernes al presidente sirio Ahmed al Sharaa de una lista negra de terrorismo, días antes de que el exyihadista realice una visita histórica a Washington.
La medida anunciada por el Departamento de Estado era ampliamente esperada, ya que Sharaa coopera con Estados Unidos, y se produce un día después de que Washington liderara una votación del Consejo de Seguridad para eliminar las sanciones de la ONU en su contra.
"Estas acciones se están llevando a cabo en reconocimiento al progreso demostrado por el liderazgo sirio tras la salida de Bashar al-Assad y más de 50 años de represión", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
