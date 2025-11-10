Más Información
Austin.- Las familias de siete de las 27 mujeres y niñas que murieron durante las fuertes inundaciones en un campamento de verano en el estado de Texas presentaron este lunes una demanda contra Camp Mystic y sus fundadores, acusándolos de negligencia.
En el recurso, presentado en la capital del estado, asegura que el campamento ignoró por décadas los riesgos de inundación que existían, no tenía un plan de evacuación y ordenó a las menores de edad y a las supervisoras a quedarse en las cabañas, mientras el nivel del agua del río crecía durante la noche.
En el documento judicial, los padres de las cinco menores de edad y dos supervisoras del campamento aseguran que las muertes pudieron evitarse y exigen más de un millón de dólares en daños.
"Estas niñas murieron porque un campamento con fines de lucro priorizó sus ganancias a la seguridad", señalan los familiares en la demanda.
A su vez, aseguran que decidieron tomar acción legal "para asegurar que se conozca toda la verdad, que todas las partes responsables rindan cuentas y que se eviten futuras tragedias previsibles en campamentos juveniles".
Camp Mystic reabrirá el próximo verano usando unas instalaciones distintas a las que se vieron destruidas por la inundación.
Texas aprobó este verano una serie de leyes para garantizar una mayor seguridad en los campamento de verano y la legislatura estatal indicó en octubre que abrirá una investigación formal sobre la causa de las inundaciones, que acabaron con la vida de más de 130 personas durante en la noche del 4 de julio.
