Plan Michoacán da primeros resultados; detienen a 5 presuntos criminales

Investigan por qué fue abatido el asesino de Carlos Manzo tras su captura; autoridades revisan actuación de escoltas y GN

Plan Michoacán es diferente a estrategias de Calderón y Peña, defiende Ramírez Bedolla; resalta “acción directa” de Sheinbaum

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Copa Mundial de Futbol 2026; tres ciudades, 13 partidos e inversión millonaria, datos clave para México

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Accidente vehicular en Anillo Periférico deja una persona sin vida; hay otros dos lesionados

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Austin.- Las familias de siete de las 27 mujeres y niñas que murieron durante las fuertes inundaciones en un campamento de verano en el estado de presentaron este lunes una demanda contra Camp Mystic y sus fundadores, acusándolos de negligencia.

En el recurso, presentado en la capital del estado, asegura que el campamento ignoró por décadas los riesgos de que existían, no tenía un plan de evacuación y ordenó a las menores de edad y a las supervisoras a quedarse en las cabañas, mientras el nivel del agua del río crecía durante la noche.

En el documento judicial, los padres de las cinco menores de edad y dos supervisoras del campamento aseguran que las muertes pudieron evitarse y exigen más de un millón de dólares en daños.

"Estas niñas murieron porque un campamento con fines de lucro priorizó sus ganancias a la seguridad", señalan los familiares en la demanda.

A su vez, aseguran que decidieron tomar acción legal "para asegurar que se conozca toda la verdad, que todas las partes responsables rindan cuentas y que se eviten futuras tragedias previsibles en campamentos juveniles".

Camp Mystic reabrirá el próximo verano usando unas instalaciones distintas a las que se vieron destruidas por la inundación.

Texas aprobó este verano una serie de leyes para garantizar una mayor seguridad en los campamento de verano y la legislatura estatal indicó en octubre que abrirá una investigación formal sobre la causa de las inundaciones, que acabaron con la vida de más de 130 personas durante en la noche del 4 de julio.

