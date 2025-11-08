El concilio de Eagle Pass, Texas, aprobó, tras la tercera lectura de la ordenanza, un alza a la tarifa de cobro para cruzar por ese puente internacional.

Con el aumento, quienes crucen por el puente internacional de Eagle Pass, siendo automovilista, deberán pagar de 4 a 5 dólares, uno más por cada cruce.

Para quien tienen la tarjeta VIP se mantiene en 4 dólares y el cruce comercial por puente internacional número 2 en prepago sube de 5.50 a 6.50 dólares, por eje, y en efectivo de 6 a 10 dólares, por eje.

Además, 25 dólares extra para tráileres sin caja y una penalización por fondos insuficientes en pagos electrónicos.

Las autoridades dijeron que con el aumento va a mejorar infraestructura y operación.

