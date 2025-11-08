Más Información

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí en México; esto dice EU, Israel, México e Irán

"Es muy triste lo que pasó, da coraje, da miedo”; cumple una semana incendio en Waldo’s de Hermosillo

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Morena instala consejo consultivo rumbo a elección del 2027; participan Poniatowska, Taibo, Encinas, entre otros

Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO: Añorve; sembraron impunidad y cosechan violencia, afirma

Israel quiere dañar la relación con México, acusa embajador de Irán

En CDMX 5 alcaldías, con rentas más caras

Realizarán monumento en honor a Carlos Manzo en Uruapan; inicia colecta de llaves

El concilio de Eagle Pass, , aprobó, tras la tercera lectura de la ordenanza, un alza a la tarifa de cobro para cruzar por ese puente internacional.

Con el aumento, quienes crucen por el puente internacional de Eagle Pass, siendo automovilista, deberán pagar de 4 a 5 dólares, uno más por cada cruce.

Para quien tienen la tarjeta VIP se mantiene en 4 dólares y el cruce comercial por puente internacional número 2 en prepago sube de 5.50 a 6.50 dólares, por eje, y en efectivo de 6 a 10 dólares, por eje.

Además, 25 dólares extra para tráileres sin caja y una penalización por fondos insuficientes en pagos electrónicos.

Las autoridades dijeron que con el aumento va a mejorar infraestructura y operación.

