Al menos cinco personas murieron y más de 430 resultaron heridas el viernes por un tornado que arrasó partes de un poblado del sur de , informaron autoridades locales.

El viento hizo volcar varios autos y derrumbó viviendas enteras en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, reportó el servicio meteorológico local.

Los bomberos y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento a 432 personas afectadas, dijo el gobierno de Paraná en un comunicado.

De ese total, nueve presentan heridos graves y algunos debieron pasar por cirugía.

Además, dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno local.

Los daños se concentraron en Rio Bonito do Iguaçu, de 14 mil habitantes, según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná, y de acuerdo con la Defensa Civil cerca del 80% de la ciudad quedó destruida.

Los violentos vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba. Foto: AFP
Los violentos vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba. Foto: AFP

La entidad estimó que allí los vientos alcanzaron entre 180 y 250 km/h, lo que provocó la "caída de árboles e incluso de casas de albañilería".

"Bajo la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción", anunció en la red social X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, dijo en la misma plataforma que "las fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas".

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene una alerta de "peligro por tempestades" en todo Paraná, así como en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.

Desde inicios de noviembre, varias ciudades de Paraná enfrentan fuertes lluvias, tormentas, vendavales y granizo. Hasta el viernes, 14 municipios se encontraban en situación de emergencia.

mcc

