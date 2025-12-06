El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, confirmó que el lunes se dispone a viajar a Londres, mientras que los medios británicos informaron de una cumbre con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en el marco de los contactos que se están produciendo entre representantes ucranianos, europeos y estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia.

Varios medios, entre ellos la agencia Interfax, informaron de que Zelensky había respondido de forma afirmativa a una pregunta de un periodista sobre el viaje, durante un acto en Kiev.

"Sí, está previsto", afirmó el presidente según esta fuente, y agregó que a lo largo de este sábado espera recibir un informe del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustém Umérov, sobre los progresos de las negociaciones que mantiene la delegación ucraniana con representantes estadounidenses en Miami, que entran hoy en su tercer jornada consecutiva.

"Todavía estoy esperando a hablar con Estados Unidos, con nuestro equipo allí en Estados Unidos. Y si todo se mantiene activo, estaremos en Londres", dijo durante el mismo acto en declaraciones a la cadena RBC-Ucrania.

Zelensky no proporcionó detalles sobre el formato de las reuniones que espera mantener en Londres.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: EFE

Zelensky se encontrará con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, de acuerdo con un británico afirma

No obstante, el diario británico The Independent afirmó que Zelensky se encontrará con el primer ministro británico, Keir Starmer; con el presidente francés, Emmanuel Macron; y con el canciller alemán, Friedrich Merz, con los que abordará las conversaciones que están manteniendo delegados estadounidenses y ucranianos en Miami.

El negociador ucraniano Umérov afirmó el viernes que en las conversaciones con los representantes estadounidenses se ha llegado a un acuerdo sobre el marco de seguridad y se han abordado las capacidades de disuasión necesarias para hacer posible una paz duradera.

"Ambas partes coincidieron en que un progreso real hacia cualquier tipo de acuerdo depende de la disposición de Rusia de demostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, lo que incluye pasos hacia la desescalada y el fin de las muertes", escribió en X sobre los contactos.

Las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque ruso masivo contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que ha causado daños en infraestructuras energéticas y de transporte y ha dejado al menos ocho civiles heridos.

