Más Información

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

PRI cierra filas ante "acoso del gobierno"; Alejandro Moreno afirma que no dejará el país

PRI cierra filas ante "acoso del gobierno"; Alejandro Moreno afirma que no dejará el país

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Magistrados plantean temas para la reforma electoral; crimen organizado, uno de ellos

Magistrados plantean temas para la reforma electoral; crimen organizado, uno de ellos

Suspenden apertura de juicio contra joven golpeada en marcha de la Generación Z; es acusada de tentativa de homicidio

Suspenden apertura de juicio contra joven golpeada en marcha de la Generación Z; es acusada de tentativa de homicidio

Liberan productores agrícolas cruces fronterizos en Ciudad Juárez tras aprobación de la Ley de Aguas Nacionales

Liberan productores agrícolas cruces fronterizos en Ciudad Juárez tras aprobación de la Ley de Aguas Nacionales

El tenor italiano brindó un concierto este viernes en el Salón Este de la Casa Blanca para el Presidente de Estados Unidos (EU), , quien reunió para la ocasión a todos los republicanos de la Cámara de Representantes, algunos de los senadores más cercanos al mandatario y a la primera dama, Melania Trump.

"Vamos a escuchar una voz, la voz de un ángel. Es una voz que pocas personas han podido alcanzar", dijo Trump presentando al italiano previo a su presentación.

Además, el mandatario elogió a Bocelli por su presentación en el Kennedy Center esta mañana para el sorteo de la Copa del Mundo 2026, "fue increíble", es "un gran honor", dijo el mandatario republicano.

Lee también

Posteriormente, el presidente estadounidense Trump festejó la presencia de la mayoría de senadores y representantes republicanos en el evento y posteriormente el recital comenzó sin presencia de la prensa.

Esta la segunda vez que Andrea Bocelli visita a Donald Trump a la residencia presidencial en menos de dos meses ya que el pasado 17 de octubre visitó el Despacho Oval donde cantó en privado para el magnate.

Durante su discurso de esta noche, Trump agregó que aparte de Bocelli ha tenido otros cantantes de opera como amigos y destacó a Luciano Pavaroti, otro tenor italiano que falleció en 2007 por un cáncer de páncreas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo