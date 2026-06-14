Monterey.— El territorio regio ya huele a Mundial. Desde el aeropuerto, la ciudad presume carteles, colores y una energía distinta, de esas que aparecen cuando el futbol toma las calles.

La capital de Nuevo León luce lista para recibir a turistas extranjeros en el inicio de su actividad mundialista. En hoteles, bares, avenidas y zonas turísticas ya se nota el paso de visitantes que llegaron para vivir de cerca la fiesta del Mundial 2026.

Los aficionados de Suecia fueron de los primeros en robarse la atención. Con camisetas amarillas, banderas azules y cánticos por todos lados, los escandinavos ya marcaron territorio en Monterrey antes del partido contra Túnez.

La presencia sueca apunta a ser mayoría en el estadio de Monterrey. En calles y restaurantes, el amarillo domina el paisaje, mientras que los aficionados tunecinos aparecen en menor número.

Aun con esa diferencia en las tribunas, el duelo entre Suecia y Túnez ya pinta para dejar una postal especial en el norte del país. La ciudad vive una mezcla de idiomas, colores y cánticos.

El Fan Fest de Parque Fundidora también se convirtió en uno de los grandes puntos de reunión. Entre música, pantallas, comida, el lugar se volvió parada obligada para locales y visitantes.

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La seguridad es parte clave del operativo mundialista. Más de 15 mil efectivos de Fuerza Civil, corporaciones municipales, Defensa Nacional y otras instituciones participan en labores en carreteras, aeropuerto, espacios públicos y zonas con alta concentración de turistas desde el día previo la seguridad es máxima.

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