La Cruz Roja se dirige a recibir un nuevo cuerpo de rehén retenido en la Franja de Gaza, indicó el viernes por la noche el ejército israelí en un comunicado.
"La Cruz Roja se dirige en este momento al punto de encuentro situado en el sur de la Franja de Gaza, donde el ataúd con un rehén muerto le será entregado", indicó el comunicado.
Tras la liberación el lunes de los últimos 20 rehenes aun vivos, Hamás debía entregar 28 cadáveres, de los cuales 27 de rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023. Hasta ahora ha devuelto 9.
Lee también Trump dice no conocer quién es María Corina Machado, Nobel de la Paz, pese a que fue muy generosa con él
Los restos serán llevados luego al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.
Si se confirma que pertenece a un rehén, significaría que 18 cadáveres de cautivos aún permanecen retenidos en Gaza.
Hamas no identificó al rehén cuyo cuerpo entregó esta noche, reportó el medio The Times of Israel.
