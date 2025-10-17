Más Información

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

La se dirige a recibir un nuevo cuerpo de rehén retenido en la , indicó el viernes por la noche el ejército israelí en un comunicado.

"La Cruz Roja se dirige en este momento al punto de encuentro situado en el sur de la Franja de Gaza, donde el ataúd con un muerto le será entregado", indicó el comunicado.

Tras la liberación el lunes de los últimos 20 rehenes aun vivos, Hamás debía entregar 28 cadáveres, de los cuales 27 de rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023. Hasta ahora ha devuelto 9.

Lee también

Los restos serán llevados luego al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

Si se confirma que pertenece a un rehén, significaría que 18 cadáveres de cautivos aún permanecen retenidos en Gaza.

Hamas no identificó al rehén cuyo cuerpo entregó esta noche, reportó el medio The Times of Israel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica 2025: AQUÍ el link para sacar cita para el trámite de la nueva CURP. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica 2025: AQUÍ el link para sacar cita para el trámite de la nueva CURP

Visa de turista. Foto: iStock

Primer paso para tu visa americana de turista: Qué es el formulario DS-160 y cómo llenarlo

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026. FOTO: iStock / Wachiwit

SAT podrá monitorear en tiempo real a plataformas de streaming y servicios digitales desde 2026

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Visa láser/ iStock/rarrarorro

¿Puedo viajar a Estados Unidos sólo con la BCC (Tarjeta de Cruce Fronterizo)?