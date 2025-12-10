Más Información

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha podido corroborar más de 350 ataques desde el alcanzado en en octubre, con al menos 121 palestinos muertos, denunció este miércoles en rueda de prensa el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk.

Entre los asesinados hay al menos siete mujeres y 13 niños, y todos los ataques se han producido en las inmediaciones de la llamada "", demarcación tras la que se han replegado las fuerzas israelíes tras el acuerdo del alto el fuego, indicó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Sobre esa demarcación, recalcó que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue muy clara al establecer que "no se debe denominar frontera ni nada parecido", y es un territorio que "debe ser respetado en su totalidad".

Franja de Gaza. FOTO: EFE
Franja de Gaza. FOTO: EFE

Lee también

El alto comisionado austríaco reiteró su llamamiento a que todas las partes respeten el alto el fuego y garanticen que se pueda avanzar a siguientes fases del plan de paz.

Sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas israelíes en más de dos años de conflicto, repetidamente denunciadas por su oficina, subrayó que los mecanismos internos de rendición de cuentas en la propia Israel "no están funcionando" por lo que es necesaria la participación internacional.

En ese sentido, recordó el proceso en curso en la Corte Penal Internacional, como "forma de asegurarse de que el derecho internacional realmente funciona.

sg/mcc

