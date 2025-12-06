Más Información
Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"
Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos
Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos
¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti
Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte
Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo
Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice
Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos
Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero
El movimiento islamista palestino Hamas declaró que está dispuesto a entregar sus armas en la Franja de Gaza a una autoridad palestina que gobierne el territorio, con la condición de que termine la ocupación del ejército israelí.
"Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión", afirmó en un comunicado Jalil al Hayya, jefe negociador de Hamas y responsable del movimiento en Gaza. "Si la ocupación termina, estas armas serán colocadas bajo la autoridad del Estado", agregó.
Líder de Qatar sobre Gaza: "Lo que acabamos de hacer es una pausa (...) no podemos considerarlo aún un alto el fuego"
Consultada por la AFP, la oficina de Hayya precisó que se refería a un Estado palestino soberano e independiente.
"Aceptamos el despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargada de vigilar las fronteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza", añadió Hayy
