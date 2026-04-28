Durante 2025, las empresas en Estados Unidos que importan productos desde México pagaron en promedio un arancel equivalente al 3.7% del valor de esas mercancías, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a través de la herramienta Radar Arancelario, desarrollada en colaboración con EL UNIVERSAL.

Este nivel coloca a México como el tercer país con la menor tasa implícita arancelaria entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, solo por detrás de Canadá y Taiwán. Una parte importante de esta ventaja frente a otros países se debe al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pues a los productos bajo la protección del tratado no se les han sumado los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, con excepciones como los productos de acero, aluminio y cobre, así como el sector automotriz.

Ese mismo factor, aseguran especialistas del IMCO, es el que ha permitido que Canadá ocupe el primer lugar con una tasa implícita de 2.4%, sin embargo, la diferencia con México se debe en parte a la exportación de vehículos ensamblados, pues uno de los sectores más afectados por los gravámenes es el automotriz, con un arancel activo del 25%.

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Las exportaciones de México, como el primer socio comercial de Estados Unidos, ascendieron a 534.9 mil millones de dólares durante 2025, y el arancel máximo a productos mexicanos fue de 50%, siendo aplicados al acero, aluminio y cobre.

Los productos que no cumplen con el T-MEC enfrentaron un arancel base de 25% al amparo de la Ley de Poderes Económico de Emergencia Internacional (IEEPA), los cuales fueron invalidados por la Suprema Corte de ese país en febrero y reemplazados por un arancel de 10% al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

“A pesar de que México tiene un sector profundamente afectado por aranceles, en el agregado sigue pagando una tasa muy competitiva si se compara con otros países", indica Isaac Cruz Pardo, investigador de desarrollo económico del IMCO.

Entre el grupo de los principales socios de la unión americana en 2025, Taiwán es el segundo país con la mejor tasa implícita de aranceles, alcanzando un 2.8%. En contraste, la Unión Europea registra una tasa de 5.6%.

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China, la segunda economía más grande del mundo, ha sido el país más afectado por las medidas arancelarias del gobierno estadounidense, pues su tasa arancelaria implícita en 2025 llegó al 28.8%.

Las tensiones geopolíticas, la relocalización de cadenas de suministro y la competencia tecnológica entre grandes potencias están redefiniendo las reglas del juego para el comercio y la inversión global. En este contexto, América del Norte enfrenta el reto de consolidarse como una región más integrada, resiliente y competitiva frente a Asia y Europa, asegura el IMCO.

Una vez iniciada la primera revisión sexenal del T-MEC, el gobierno mexicano ha expuesto que sus prioridades inmediatas son preservar el acuerdo trilateral y eliminar los aranceles que hoy afectan a las exportaciones mexicanas.

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T-MEC es ventaja para aumentar la competitividad regional de Norteamérica: IMCO

El IMCO propone cuatro pilares para aumentar la competitividad regional de América del Norte, teniendo en cuenta la ventaja que tiene México debido al tratado comercial: 1) implementar plenamente los mecanismos existentes del T-MEC, 2) fortalecer la integración comercial de América del Norte, 3) desarrollar una agenda tecnológica que fortalezca la seguridad regional y 4) reforzar la resiliencia de las cadenas de valor.

Pilar 1: Implementación plena de los mecanismos existentes del T-MEC en materia de agricultura, obstáculos técnicos al comercio, prácticas regulatorias y medidas sanitarias y fitosanitarias

Para la implementación plena de los mecanismos ya existentes del T-MEC, el IMCO recomienda un impulso a sectores como la agricultura, al ser uno de los casos de éxito en materia de integración de Norteamérica, sugiere un impulso al Comité de Comercio Agropecuario, que debido a tensiones políticas sólo ha contado con una reunión formal, en 2021, así como fortalecer la operación del Comité Consultivo en Agricultura México-Estados Unidos.

El instituto recomienda impulsar el crecimiento mutuo de certificaciones, diseñando acuerdos de reconocimiento mutuo de certificaciones técnicas y estándares de conformidad y la cooperación en materia de medidas en materia sanitaria. Igualmente, señala la necesidad de establecer criterios para reducir la carga administrativa y regulatoria de las medidas en materia sanitaria.

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Pilar 2: Fortalecer la integración comercial de América del Norte a través de agilización de procesos, combate a la competencia desleal y fomento a la movilidad laboral

Para fortalecer la integración comercial de América del Norte, el IMCO señala que es necesario promover la interoperabilidad de sistemas y el reconocimiento mutuo de empresas autorizadas por las autoridades aduaneras.

Además, asegura que la revisión del T-MEC es una oportunidad para abordar la falta de infraestructura en la frontera para cruces peatonales y de mercancías, y la competencia desleal, como la exportación de un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado interno y permitir la coordinación de los tres países en tiempo real.

Por ello se plantea que la revisión del T‑MEC debería contemplar reglas claras y un proceso administrativo trilateral para detectar y sancionar bienes que ingresen mediante transbordo, garantizando que los productos que cumplan con las reglas de origen queden automáticamente exentos de cualquier medida arancelaria.

También se debe tomar en cuenta la movilidad laboral, en este aspecto, México puede promover la ampliación de la lista de profesiones calificables en el Tratado de Libre Comercio, de la mano con el reconocimiento mutuo de licencias profesionales.

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Pilar 3: Desarrollar una agenda tecnológica regional que coordine políticas en sectores estratégicos

La propuesta del IMCO busca establecer acuerdos comunes para el desarrollo de inteligencia artificial, incluyendo reglas que garanticen flujos transfronterizos seguros de datos, estándares compartidos y mayor inversión en infraestructura digital, así como promover principios comunes sobre uso de datos, interoperabilidad regulatoria y estándares tecnológicos, con base en el artículo 19 del tratado.

Asimismo, se propone fortalecer la industria, incluyendo incentivos para la inversión en centros de procesamiento de datos y el fomento a la investigación, desarrollo de capacidades y producción en América del Norte de semiconductores mediante coordinación regional para reducir la dependencia de Asia.

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Pilar 4: Reforzar la seguridad económica regional con cadenas de valor resilientes en insumos clave para la industria norteamericana

El IMCO propone garantizar el acceso a minerales críticos mediante producción y procesamiento regional, así como reforzar la protección de infraestructura clave. La cooperación trilateral, asegura, será clave para enfrentar riesgos compartidos y consolidar una región más integrada.

El instituto señala que se deben tomar en cuenta los aspectos de ciberseguridad y seguridad física en la revisión del T-MEC, pues son componentes esenciales para la seguridad económica de América del Norte.

El IMCO considera que más allá de una estrategia defensiva, México debe aprovechar la revisión del T-MEC para transitar hacia una agenda de liderazgo en seguridad económica regional, orientada a fortalecer la integración productiva, tecnológica y logística de América del Norte.

La organización enfatiza que es indispensable contar con fronteras modernas dentro de América del Norte, basadas en la digitalización, interoperabilidad y expansión de infraestructura; coordinar esfuerzos trilaterales para fortalecer la resiliencia de las cadenas de valor en sectores estratégicos y avanzar en el desarrollo de una agenda que siente las bases de la competitividad futura de la región.

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