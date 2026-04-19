La entrada de mercancías hechas en China se mantiene en ascenso a pesar de los aranceles de hasta 50% que impuso México el pasado 1 de enero.

Las nuevas tarifas aplican para todos los países sin tratado comercial con México, como China, India y Corea, y son diferenciadas según el producto. Los juguetes deben cubrir una tasa de 30%; las prendas de vestir y el calzado, de 35%, y otros productos como automóviles eléctricos, 50%.

La meta es frenar la caída del empleo y la producción nacional, aunque la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) dio a conocer que ingresaron bienes confeccionados por 669 millones de dólares en enero, por arriba de los 664 millones de 2025.

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Señaló que la caída de empleo formal se mantiene, según los datos del Seguro Social.

La entrada en vigor de los aranceles de 25% a 35% a confecciones de países asiáticos volvió más cara la importación de insumos y prendas de vestir, pero el problema está en que “mientras no se cierren los huecos de importación ilegal, sigue habiendo una coladera”, explicó el presidente de la Canaive, José Pablo Maauad Pontón.

“Al cerrarse vías de importación ilegal, los malos actores encuentran otros mecanismos y hay importación ilegal a través de diferentes modalidades: contrabando, subvaluación y triangulación. Se importa mercancía a México que incumple las reglas del mercado y genera daño inmediato”, añadió el líder empresarial.

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Incluso con ello, confía en que durante los próximos meses bajen las importaciones de productos provenientes de Asia.

El director global Channels & Alliances en Livingston International, Rody Camacho, tampoco observa una caída abrupta e inmediata en las importaciones provenientes de China, pero sí un cambio gradual en su composición y en la forma en que las empresas estructuran sus operaciones.

“En los primeros meses, tras la entrada en vigor de los aranceles, las empresas tienden a mantener volúmenes relativamente estables, principalmente por compromisos contractuales previos, inventarios en tránsito y dependencias críticas de suministro. Sin embargo, lo que sí empezamos a ver es una mayor cautela, especialmente en partidas sensibles desde el punto de vista arancelario y regulatorio”.

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Sectores más sensibles

Más que un freno total, el impacto se refleja en una reevaluación de proveedores y el ajuste en fracciones arancelarias, así como en la revisión de estructuras legales y operativas, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

Rody Camacho expuso que los sectores más sensibles a los cambios arancelarios fueron las telas y confecciones, porque hay mayor presión en costos y reducción de los márgenes, así como un incremento en la revisión de la clasificación de mercancía que ingresa y la búsqueda activa de proveedores alternativos en países con tratados comerciales con México.

Agregó que en algunos casos las empresas importan menor diversidad de productos y se concentran en líneas con mayor rentabilidad o menor impacto arancelario.

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Es decir, no se enfocan en disminuir las importaciones, sino en reconfigurar cadenas de suministro para cumplir con las reglas de origen, el valor de contenido regional y los requisitos regulatorios cada vez más estrictos.

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cdm