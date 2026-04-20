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Como parte de los trabajos para el Acuerdo Global Modernizado, el canciller Roberto Velasco realizó su primera visita a la Unión Europea.
Con la Alta Representante Kaja Kallas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abordó oportunidades de una cooperación bilateral y multilateral más estrecha.
"El Acuerdo Global Modernizado llevará nuestra asociación estratégica al siguiente nivel", destacó la Unión Europea.
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"Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, está en Bruselas para poder organizar la visita de la Unión Europea, en mayo. Vienen aquí para la firma o la actualización del Acuerdo Comercial con Europa, que se va a firmar en mayo.
"Él está ya el día de hoy para poder acordar las características de esta reunión", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de este lunes.
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