El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que, concluida la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Barcelona, España, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, comenzó una gira de trabajo en Bruselas.

A través de redes sociales, Velasco Álvarez explicó que llevará a cabo distintas reuniones con funcionarios de la Unión Europea para dar seguimiento al diálogo político sobre la actualización del Acuerdo Global Modernizado.

Además, afirmó que, durante su estadía en Barcelona, Sheinbaum Pardo sostuvo importantes encuentros con líderes, donde hizo un llamado a la paz, instó a redoblar esfuerzos por quienes más lo necesitan e invitó a la siguiente Cumbre por la Democracia y Bienestar Económico que se realizará en México.

El canciller Roberto Velasco Álvarez informó que llevará a cabo distintas reuniones con funcionarios de la Unión Europea. Foto: Especial

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Este domingo la Presidenta visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, con el que México colabora en el desarrollo del proyecto Coatlicue, la supercomputadora mexicana.

Como último día de su gira por España, la Mandataria conoció de primera mano los avances en innovación tecnológica y científica en la Supercomputadora de Barcelona.

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