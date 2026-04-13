Como parte de sus actividades a unos días de haber asumido la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Roberto Velasco continuó una serie de comunicaciones con sus homólogos de distintos países, entre ellos los de Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

Este lunes 13 de abril, Velasco sostuvo una llamada de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a quien reiteró el interés de México por profundizar la cooperación y la relación comercial y de inversiones entre ambos países.

Mientras que con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, el titular de la SRE dialogó sobre "la excelente relación bilateral", así como sobre temas de cooperación regional.

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La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el canciller Roberto Velasco Álvarez habló el jueves con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre migración y seguridad.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también abordaron otros temas pendientes como el gusano barrenador, la entrega de agua y comercio.

“Roberto, evidentemente, está muy enterado de todo lo que se ha hecho porque estaba como subsecretario para América del Norte”, dijo.

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores continuó con las conversaciones que comenzó el jueves con sus homólogos de otros países y el viernes pasado se comunicó con autoridades de Cuba, Costa Rica y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Velasco sostuvo una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, con quien habló de la “entrañable amistad” de los dos países. Reiteraron su voluntad y convicción de seguir fortaleciéndose lazos, “guiados por la solidaridad y la cooperación que han marcado su historia compartida”.

Con su contraparte de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, el titular de la SRE contravino explorar vías para fortalecer la amistad entre ambas naciones e impulsar áreas de colaboración económica, social y cultural.

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También sostuvo una llamada telefónica de trabajo con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con quien intercambió puntos sobre la dinámica regional y las agendas prioritarias de México en este organismo de las Américas.

El secretario Velasco reiteró que México cuenta con la disposición de mantener una relación de respeto, diálogo y cooperación con la OEA.

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