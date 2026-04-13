El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la aplicación del Plan B y el ahorro de recursos en los congresos estatales y ayuntamientos, así como la integración de cabildos, son temas que pueden avanzar sin necesidad de legislación secundaria, aunque no descartó que se presente alguna iniciativa de reforma reglamentaria.

En conferencia de prensa aseguró que el respaldo expresado por los congresos de los estados es un gran avance, y confirmó que será en la sesión plenaria de este martes cuando se emita la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional.

“Se trata de una reforma muy importante porque se ahorrarán recursos que podrán destinarse a los programas sociales y a respaldar a las familias mexicanas que viven en condiciones vulnerables”, explicó.

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Ignacio Mier reiteró que lo relativo a los ajustes salariales y la integración de cabildos corresponde a los ayuntamientos, mientras que los cambios al artículo 116 constitucional, que tienen que ver con el gasto de los congresos locales, atañen a la soberanía de cada entidad.

Sobre la fiscalización de recursos de precandidatos, candidatos y de quienes aspiren a cargos de elección, subrayó que concierne al Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene todas las atribuciones para celebrar convenios con autoridades como la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para conocer el origen y destino de los recursos.

Respecto al alza en los precios en diversos productos, el legislador apuntó que el mundo vive estrés por todo el contexto geopolítico, por lo que resulta necesario preservar la estabilidad económica, y por eso son tan importantes los programas sociales. “El hecho es que hoy 13 millones de personas dejaron atrás la pobreza y los niveles de consumo no han bajado, pese a las condiciones actuales”, resaltó.

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En cuanto a los temas que se analizarán en la Cámara de Senadores, comentó que esta semana se abordarán dos asuntos relevantes en el Pleno: la reforma constitucional al artículo 73, en materia de feminicidio, para que el Congreso tenga la facultad de expedir una ley general en la materia, y la expedición de una nueva ley sobre la industria del cine, con la que se busca impulsar la producción, difusión y transmisión de este tipo de arte, que es un instrumento de transformación y mejora social.

Además, resaltó que este martes será un día importante porque se realizará una ceremonia solemne para reconocer a un mexicano ilustre que hizo grandes aportaciones a la ingeniería civil en el país: Heberto Castillo Martínez.

“Fue criticado al principio y luego reconocido por sus aportaciones en la disminución del uso del acero y el concreto. Hoy millones de sitios y metros cuadrados se hacen con la técnica del ingeniero Heberto Castillo, quien también fue arquitecto de la paz y de la política, a la que consideró un acto transformador”, destacó.

Finalmente, adelantó que para el resto del periodo de sesiones ordinarias quedan por discutir algunas minutas relevantes en materia de vivienda, derechos de autos y sobre la participación y coordinación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en obras de infraestructura.

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