El periodista Gabriel Jesús Chan Uicab enfrentó un bloqueo informativo acompañado de agresiones físicas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, durante la cobertura de un accidente automovilístico ocurrido el pasado viernes 10 de abril en Dzununcán, comisaría de Mérida, informó Artículo 19.

En un comunicado, expuso que Gabriel Chan, reportero del Diario de Yucatán, acudió al puente del kilómetro 6 del periférico de Mérida tras el reporte de un percance en el que presuntamente estuvo involucrado el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda. Al llegar, observó la presencia de policías que colocaron conos viales para controlar el tránsito; sin embargo, no identificó un acordonamiento claro de la zona.

El periodista se acercó para iniciar la grabación, pero un elemento le indicó que no podía tomar fotografías y le ordenó retirarse. Al intentar continuar con su labor, otro agente se aproximó, intentó arrebatarle el celular y lo empujó. Posteriormente, el subsecretario de Asuntos Viales, Jesús Novelo Chan, intervino para frenar la agresión; no obstante, el mando rodeó al reportero con el brazo y lo retiró por la fuerza del lugar.

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Artículo 19 señaló que, si bien el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente permite delimitar escenas con conos u otros materiales, la respuesta de los elementos de seguridad no debió escalar a la violencia física ni al bloqueo informativo. Subrayó que estas agresiones vulneraron tanto la libertad de expresión como la integridad del periodista.

Asimismo, recordó que una vez fuera del perímetro delimitado, se debió permitir al reportero continuar con su trabajo, incluida la toma de imágenes. La Relatoría para la Libertad de Expresión ha advertido sobre la necesidad de que las fuerzas de seguridad se capaciten en derechos humanos para prevenir este tipo de hechos.

Ante lo ocurrido, el organismo exigió a la SSP de Yucatán implementar medidas para erradicar prácticas violentas contra periodistas, así como reforzar la capacitación de sus elementos en materia de libertad de expresión y resolución de conflictos mediante el diálogo.

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