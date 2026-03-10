Guanajuato, Gto.- Periodistas de diversos medios de comunicación se manifestaron frente al fiscal del estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, para exigir que cese el bloqueo informativo de la institución y respeto al derecho a la información.

La protesta ocurrió este martes en las instalaciones del Congreso local, previo a la presentación oficial del segundo informe de actividades de Vázquez Alatriste.

Los comunicadores de medios impresos, digitales y radio y televisión, enfatizaron que la autoridad debe mostrar más apertura y demandaron que se ponga un “alto al cerco informativo”.

En expresiones escritas en cartulinas y verbales, los comunicadores expusieron las restricciones informativas y bloqueo a la prensa por parte de la fiscalía.

“La información es un derecho no un arma”, "Soy reportero, no delincuente”, “Fiscal, no al cerco informativo”.

Un periodista dijo al fiscal que no se trata de una confrontación, que se trató de una manifestación pacífica por el derecho a la información.

Periodistas exigen al fiscal del Guanajuato que cese el bloqueo informativo (10/03/2026). Foto: Especial

"Me lo parece, me lo parece", respondió Vázquez Alatriste. Asimismo, consideró una falta de educación la protesta.

"El día que nos conocimos aquí en este recinto les dije que yo iba a respetar en tanto ustedes respetaran; tampoco me he sentido respetado, pero nunca me he quejado; vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde la fiscalía”, dijo Vázquez Alatriste.

Una reportera agregó que el cerco informativo es sistemático; "cuando pedimos información no se nos facilita, incluso en casos de alto impacto; esa es nuestra principal queja". “El debido proceso no es bloqueo de información”, aseveró.

En tono desafiante, el fiscal reviró: “Qué pena que no estemos de acuerdo, usted me pide que vulnere la ley, nunca lo voy a hacer señorita, nunca lo voy a hacer”.

La reportera le aclaró: “No queremos que vulnere la ley”.

Cuestionaron la confinación de periodistas en un salón alterno al Auditorio del Estado, durante la presentación púbica del segundo informe del fiscal, y en el que tuvieron que presenciarlo a través de una pantalla y no de manera directa.

El abogado avanzó hacia el lugar que le asignaron los legisladores para exponer su informe de trabajo y responder a sus inquietudes.

