Guanajuato, Gto.- Un hombre golpeó a varias mujeres en las escalinatas del Teatro Juárez durante la movilización de este 8 de marzo en la ciudad de Guanajuato.

El individuo vestido de camiseta color negro con estampado con la imagen de una calavera invadió el espacio de las manifestantes, quienes trataron de repeler el ataque.

El sujeto las violentó en forma verbal y física; presuntamente reaccionó molesto porque realizaban pintas.

Mujeres policías intervinieron para alejar al agresor del Centro Histórico.

Oficiales de ambos géneros corrieron de prisa con el sujeto hasta abordarlo a una patrulla, en la que fue trasladado ante el juez cívico.

La presidenta municipal, Samantha Smith, informó que el hombre que agredió físicamente a mujeres en las inmediaciones del Teatro Juárez, se encuentra detenido.

“Los elementos actuaron de inmediato y esta persona ya está detenida y otra persona más también fue asegurada por las autoridades”, posteó Smith en sus redes sociales.

Advirtió que en Guanajuato capital no se va a tolerar la violencia contra las mujeres.

La alcaldesa señaló que durante la marcha del 8M en Guanajuato capital el gobierno acompañó la manifestación para garantizar que las mujeres pudieran expresarse con libertad y seguridad.

Desde el inicio hubo personal de Protección Civil acompañando el recorrido, mujeres policías en resguardo para cuidar a las manifestantes y también se ordenó la instalación de un módulo de hidratación en el Jardín de la Unión como apoyo para las mujeres que participaro

