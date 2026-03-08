Ivanna, una niña de 9 años, alzó la voz para pedir que su violador sea sentenciado. Durante la marcha de este 8 de marzo, acompañada de su mamá se manifestó vestida de princesa y contó su testimonio frente a miles de mujeres que le aseguraron: “¡no estás sola!”.

“Fui violada y abusada sexualmente por un hombre, tenía 5 años. Ahorita no le han dado su sentencia, está en prisión, pero estoy muy triste porque no le han dado su sentencia, ya quiero que se la den”, dijo durante su participación en el micrófono abierto.

Entre lágrimas, contó que fue agredida sexualmente por un sujeto en los baños en la escuela Pedregal del Sur, donde también fue víctima de violencia física, amenazada e intimidada por su agresor.

“Está en la cárcel pero estoy muy triste aún así, no he superado tanto el dolor. Tuve tres intentos de suicidio y me pegaba, mi mamá se dio cuenta porque traía moretones en todos lados, en los brazos y en las manos. Una vez que yo intenté escapar, él me golpeó, él me hacía sufrir mucho, me gritaba y me amenazaba de que iba a matar a mi mamá”, contó.

🟣 Ivanna fue víctima de violación a los 5 años. Hoy, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer #8M, sale junto a su madre Verónica para exigir justicia



Debido a su corta edad, Ivana no pudo señalar el día y la hora exacta de los abusos que ocurrieron durante un año,… pic.twitter.com/ca6mqoMNBp — El Universal (@El_Universal_Mx) March 8, 2026

Al escuchar su testimonio, miles de mujeres le hicieron saber que es un ejemplo para todas las niñas y entonaron: “hija, escucha, tu madre esta en la lucha” y “amiga, hermana, aquí está tu manada”.

Este año, la movilización por el Día Internacional de la Mujer se centró en la protección de niñas, niños y adolescentes, pues en el pronunciamiento oficial, exigieron un alto al abuso sexual infantil, la explotación y demandaron educación sexual en todas las escuelas para prevenir y visibilizar el abuso sexual.

“Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, “las niñas, marchando, también están luchando”, “escucha, idiota, las niñas no se tocan”, fueron algunas de las consignas que lanzaron colectivos y mujeres feministas ante las cifras de violencia hacia las infancias.

Menor, víctima de abuso sexual, marcha en el Día Internacional de la Mujer en la CDMX. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Brenda Martínez. EL UNIVERSAL

En distintos espacios, más mujeres contaron cómo sobrevivieron a violencia sexual cuando eran niñas, la mayoría, fue violada por familiares y sus casos siguen en la impunidad.

En el mitin de mujeres feministas en el Zócalo capitalino, denunciaron que solo 1 de cada 5 feminicidios se investigan en México y 90% de los delitos sexuales se quedan sin castigo.

