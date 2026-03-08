Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que los derechos de las mujeres no surgieron de manera espontánea ni fueron concesiones otorgadas desde el poder, sino que por el contrario, son el resultado de luchas profundas, sostenidas durante generaciones, impulsadas por mujeres que, en distintos contextos, decidieron alzar la voz y transformar su realidad.

En ese sentido. Piedra Ibarra sostuvo que muchas de las mujeres que encabezaron esas luchas no aparecen en los libros de historia, porque fueron obreras, campesinas, maestras, madres, activistas y defensoras que, desde lo cotidiano, lo comunitario y la organización colectiva abrieron camino para que hoy se hable de derechos, igualdad y dignidad.

Durante la inauguración de la exposición “El camino de los derechos humanos de las mujeres”, expresó que el legado de esas mujeres demuestra que los avances en materia de derechos humanos no se construyen en solitario, sino desde abajo, desde la experiencia compartida y desde la convicción de que ninguna transformación es verdadera si no incluye a todas las personas.

“A lo largo del tiempo, las mujeres han sido protagonistas de procesos históricos que cambiaron la forma en que entendemos la justicia, la democracia y la dignidad humana. Desde las primeras voces que cuestionaron el orden establecido, hasta los movimientos que lograron que la igualdad se escribiera en las leyes, cada paso ha sido fruto de organización, conciencia y valentía”, dijo.

En compañía de Arely López Pérez, directora general y encargada del despacho de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, y de Betsabé Almaguer Esparza, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género (UTIG), manifestó que, gracias a esas luchas colectivas, hoy se cuenta con un marco jurídico más robusto, con instituciones más abiertas y con una sociedad que avanza —aunque no sin resistencias— hacia el ideal supremo del pueblo a lo largo de la historia: la igualdad de todas y todos.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, durante la inauguración de la exposición “El camino de los derechos humanos de las mujeres” este domingo 8 de marzo de 2026. Foto: Especial

Adicionalmente, la presidenta de la CNDH señaló que la igualdad es una tarea permanente que hoy, más que nunca, se debe defender, porque persisten desigualdades estructurales, violencias, brechas y prejuicios que interpelan como sociedad y tienden a dividir y enfrentar.

“La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es para nosotras y nosotros mucho más que un acto protocolario: la asumimos como un ejercicio claro de responsabilidad y como un compromiso para avanzar hacia la igualdad que el pueblo mexicano exige y merece; es decir, igualdad social, política, cultural y económica de todas y todos, sin excepción”, abundó.

“Un compromiso con la memoria de quienes abrieron camino; un compromiso con las mujeres que aún enfrentan desigualdades y cuya lucha nos convoca a seguir avanzando, y un compromiso con las generaciones que vienen”, agregó.

La exposición “El camino de los derechos humanos de las mujeres” presenta una línea del tiempo que refleja la lucha emprendida a lo largo de la historia por las mujeres para la conquista de sus derechos.

Inicia con una mirada global que sitúa los movimientos de mujeres en distintos contextos del mundo, avanza hacia los reconocimientos jurídicos nacionales e internacionales y visibiliza la violencia y las desigualdades estructurales que han enfrentado.

