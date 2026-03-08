Más Información

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Un solo feminicidio es inaceptable, asevera Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo de EL UNIVERSAL

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

En medio de una ola feminicida, miles de mujeres marchan este 8M en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto

“¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!” este domingo 8 de marzo, en el marco del , miles de mujeres vuelven a tomar las calles de la Ciudad de México para marchar de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre , hacia el Zócalo capitalino.

En México, la movilización del 8M se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios más visibles de protesta social, donde miles de mujeres se reúnen para relacionadas con la seguridad, la igualdad, el acceso a la justicia y el respeto a su autonomía.

Nación 08:41 AM

Vallas en CDMX por marcha del 8M

Además de vallas que rodean Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y la Suprema Corte de Justicia, en el cruce de la calle peatonal de Madero y Eje Central, en el Centro, trabajadores de obras de la Ciudad de México instalaron más vallas de dos metros de altura para contener a colectivas en la marcha. También el Palacio de Bellas Artes fue blindado con las barreras de acero, así como sus monumentos históricos.

Ciudad de México 8 marzo 2024 Aspectos de la marcha por el día internacional del día de la mujer que se realizó en diversos puntos del centro de la CDMX y finalizó en el zócalo capitalino. foto: Fernanda Rojas/ El Universal
Ciudad de México 8 marzo 2024 Aspectos de la marcha por el día internacional del día de la mujer que se realizó en diversos puntos del centro de la CDMX y finalizó en el zócalo capitalino. foto: Fernanda Rojas/ El Universal

Nación 07:58 AM

Ruta y horario de la marcha 8M

Los contingentes partirán desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora. Posteriormente avanzarán por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución.

De acuerdo con lo informado, la concentración oficial de los contingentes está prevista a las 11:30 horas y el inicio de la marcha a las 12:00 horas; Sin embargo, se anticipa que colectivas y asistentes comenzarán a reunirse desde las 10:30 de la mañana.

