FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados

A dos días de la marcha del por el Día Internacional de la Mujer, este viernes se reforzó con vallas Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, en el cruce de la calle peatonal de Madero y Eje Central, en el Centro, trabajadores de obras de la Ciudad de México instalaron más vallas de dos metros de altura para contener a colectivas en la marcha.

También el Palacio de Bellas Artes fue blindado con las barreras de acero, así como sus monumentos históricos.

Ciudad de México, 6 de marzo de 2026. Vallas colocadas en distintos negocios del centro histórico, como prevención a la marcha del 8M. Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL
Ciudad de México, 6 de marzo de 2026. Vallas colocadas en distintos negocios del centro histórico, como prevención a la marcha del 8M. Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL

Sobre la avenida Juárez también se observó que comercios y hoteles colocaron vallas.

De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que era probable que se blindara el .

Sheinbaum señala "muchos avances" para mujeres mexicanas

En su conferencia mañanera de este 4 de marzo en Palacio Nacional, la primera mandataria aseguró que “hay muchos avances” para las mujeres en México, pero “obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.

“Es probable que se blinde Palacio Nacional”, dijo la mandataria federal al señalar que en las movilizaciones del 8M participan integrantes el bloque negro y otros grupos que buscan dañar el recinto histórico.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres, ponemos estas vallas”, señaló.

Con vallas, refuerzan protección del Centro Histórico de la CDMX previo a marcha del 8M. Foto: SANTIAGO REYES /EL UNIVERSAL
