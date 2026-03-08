Más Información

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México se pintó de morado. En el marco del , miles de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores se movilizaron en las calles de la capital para alzar la voz en contra del feminicidio, la violencia patriarcal y las desapariciones en el país.

Diversos contingentes avanzan por la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes con dirección al Zócalo capitalino durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL
Bajo consignas como “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigas!” o “¡tiemblen y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista!”, los contingentes partieron desde puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

Diversos contingentes avanzan por la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes con dirección al Zócalo capitalino durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL
Durante su trayecto, avanzaron por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución.

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Diversos contingentes avanzan por la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes con dirección al Zócalo capitalino durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL
Como forma de protesta, mujeres colocaron carteles y fichas de búsqueda en las vallas instaladas por las autoridades para proteger Palacio Nacional. En la movilización, también se visibilizaron casos y testimonios de feminicidio, violencia y abuso sexual infantil, exigiendo verdad y justicia para las víctimas.

Mujeres policías de la SSC CDMX reciben flores durante la marcha del domingo 8 de marzo de 2026. Foto: Especial
Al igual que en años anteriores, mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) recibieron flores de parte de algunas participantes de este .

Diversos contingentes avanzan por la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes con dirección al Zócalo capitalino durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL
Mujeres policías de la SSC CDMX reciben flores durante la marcha del domingo 8 de marzo de 2026. Foto: Especial
Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Marcha del 8M en la CDMX (08/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Marcha del 8M en la CDMX (08/03/2026). Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL
Mujeres salen a marchar en la CDMX en el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL
Mujeres con pancartas exigen vivir sin miedo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL
Con bengalas de color morado, mujeres marcham por el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL
Niñas participan en la Marcha del 8M en la CDMX. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Brenda Martínez. EL UNIVERSAL
Madres buscadoras marchan en la CDMX en el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL
Marcha 8M Zacatecas. Foto: Diana Valdez
Mujeres policías de la CDMX dan acompañamiento a la marcha por el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL
