Este domingo 8 de marzo de 2026, la Ciudad de México se pintó de morado. En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores se movilizaron en las calles de la capital para alzar la voz en contra del feminicidio, la violencia patriarcal y las desapariciones en el país.

Diversos contingentes avanzan por la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes con dirección al Zócalo capitalino durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

Bajo consignas como “¡la policía no me cuida, me cuidan mis amigas!” o “¡tiemblen y tiemblen los machistas, América Latina será toda feminista!”, los contingentes partieron desde puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

Durante su trayecto, avanzaron por Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución.

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Como forma de protesta, mujeres colocaron carteles y fichas de búsqueda en las vallas instaladas por las autoridades para proteger Palacio Nacional. En la movilización, también se visibilizaron casos y testimonios de feminicidio, violencia y abuso sexual infantil, exigiendo verdad y justicia para las víctimas.

Mujeres policías de la SSC CDMX reciben flores durante la marcha del domingo 8 de marzo de 2026. Foto: Especial

Al igual que en años anteriores, mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) recibieron flores de parte de algunas participantes de este 8M.

Mujeres policías de la SSC CDMX reciben flores durante la marcha del domingo 8 de marzo de 2026. Foto: Especial

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Aspectos del Zócalo de la Ciudad de México durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de Marzo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Marcha del 8M en la CDMX (08/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Marcha del 8M en la CDMX (08/03/2026). Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Mujeres salen a marchar en la CDMX en el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

Mujeres con pancartas exigen vivir sin miedo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

Con bengalas de color morado, mujeres marcham por el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

Niñas participan en la Marcha del 8M en la CDMX. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Brenda Martínez. EL UNIVERSAL

Madres buscadoras marchan en la CDMX en el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

Marcha 8M Zacatecas. Foto: Diana Valdez

Mujeres policías de la CDMX dan acompañamiento a la marcha por el Día Internacional de la Mujer. 8 de Marzo de 2026/ Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL

