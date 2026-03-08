En el marco del Día Internacional de la Mujer, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, destacó la participación y el valor de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, al tiempo que rindió homenaje a aquellas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Campo Militar Marte, el secretario de la Defensa Nacional llamó a reflexionar sobre los avances en materia de igualdad de género y subrayó la importancia histórica de las mujeres en la construcción del país.

“En esta fecha significativa como mexicanas y mexicanos debemos reflexionar sobre los avances en materia de igualdad de género y enaltecer los actos de valor de destacadas mujeres que han desempeñado roles extraordinarios en la historia de nuestro país, recordando que cada logro ha sido posible gracias a su coraje y visión”, expresó.

El general Trevilla Trejo afirmó que las mujeres de México continúan demostrando su capacidad para superar cualquier reto, y destacó que la propia presidenta representa un referente para las nuevas generaciones al convertirse en la primera mujer en encabezar el Estado mexicano y fungir como comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

“Usted, señora presidenta, es un ejemplo vivo de ello; rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Usted ha marcado un hito histórico que inspira a generaciones presentes y futuras a creer que todo es posible con determinación y pasión”, señaló.

El titular de la Sedena también reconoció la labor cotidiana de millones de mujeres mexicanas que sostienen la vida social y familiar del país, desde distintos ámbitos.

“Reconocemos la labor de las mujeres en todos los ámbitos y especial mención merecen aquellas que día tras día trabajan incansablemente en sus hogares, en el campo, en las ciudades; madres, hijas, hermanas y abuelas, cuyo esfuerzo ya no silencioso sostiene la esencia y fortaleza de cada familia mexicana”, dijo.

Crece participación de la mujer en las Fuerzas Armadas

En su mensaje, Trevilla Trejo destacó el crecimiento de la participación femenina dentro de las instituciones armadas.

Señaló que actualmente el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional cuentan con 42 mil 600 mujeres en sus filas, de las cuales más de siete mil se han incorporado durante la actual administración.

Subrayó además que todas ellas han demostrado profesionalismo, inteligencia y liderazgo en el ejercicio del mando.

El secretario de la Defensa añadió que la política de género dentro del sistema educativo militar continúa fortaleciéndose. Como ejemplo, informó que en el ciclo lectivo 2026 se graduarán mil 560 mujeres, la cifra más alta registrada en la historia de las instituciones de formación castrense.

Asimismo, destacó que las mujeres militares han ampliado su presencia en áreas que anteriormente eran exclusivas para hombres, como los cursos de paracaidismo y fuerzas especiales, además de participar en misiones de operaciones de paz en países en conflicto, así como en tareas tácticas, operacionales y estratégicas.

Actualmente, explicó, las mujeres de las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en todo el territorio nacional, participando en diversas misiones que incluyen el adiestramiento para la defensa del país, labores de seguridad para la población y apoyo a la sociedad en situaciones de emergencia mediante el Plan DN-III-E.

También colaboran en la atención médica para militares y sus familias, además de múltiples tareas institucionales orientadas al bienestar social y a la protección de la población.

Trevilla Trejo afirmó que dentro de las Fuerzas Armadas existe el compromiso de fortalecer un entorno institucional basado en la igualdad, el respeto y la protección de los derechos humanos de las mujeres.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras compañeras de armas y de la gran labor que desempeñan en esta profesión”, afirmó.

El general también dedicó un momento especial para recordar a las mujeres militares y elementos de la Guardia Nacional que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, a quienes describió como un ejemplo de honor y entrega al país.

“Lamentablemente, en el cumplimiento del deber también hemos sufrido la pérdida de valientes mujeres militares y guardias nacionales que han ofrendado su vida por la patria. Ellas han escrito con letras de oro la historia actual de las Fuerzas Armadas, dejando un ejemplo perenne de honor, sacrificio y lealtad a México”, expresó.

Finalmente, el secretario de la Defensa Nacional envió un mensaje de solidaridad a las familias de las mujeres caídas en servicio.

“A sus respetables familias les patentizamos toda nuestra solidaridad, nuestro respaldo y reconocimiento eterno”, concluyó.

