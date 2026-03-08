Para la filósofa Vianey Mejía, el uso del maquillaje tiene una carga históricamente como una "imposición patriarcal para fomentar estándares de belleza", sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido transformando y ahora, dice se "puede concebir más como una forma de expresión".

Durante un sondeo realizado por EL UNIVERSAL en calles de la Ciudad de México sobre los motivos para usar (o no) maquillaje, las respuestas fueron similares, y hubo mujeres que señalaron que usan cosméticos por gusto y para sentirse mejor con su apariencia; por otro lado, las que no lo utilizan dijeron que no lo hacen por reglamentos en el trabajo o incluso problemas en la piel.

Rumbo al Día Internacional de la Mujer, EL UNIVERSAL también consultó a una maquillista drag, así como a dos especialistas en temas de género para entender el papel que juega esta práctica en pleno 2026.

¿Por qué usas maquillaje?

EL UNIVERSAL preguntó a mujeres si consideran al maquillaje como medio para reforzar la feminidad, de lo que la mayoría coincidió en que no hay relación entre ambos elementos. Además, advirtieron que esta práctica puede estar relacionada a la rutina, gusto personal o costumbre.

"El hecho de maquillarte no define que seas femenina", subrayó Alexa, una joven de 23 años. Otra de ellas consideró que el maquillaje no es solo para las mujeres, por lo que el hecho de hacerlo no tiene relación con aspectos femeninos, sino con la diversidad de género: "Cada persona es libre de hacerlo si es algo que les hace sentir comodidad".

Una de las chicas consideró que actualmente el maquillaje sí es un factor relacionado con la feminidad, ya que, en sus palabras "nos fijamos mucho en lo físico".

Otras de las frases que escuchamos fueron: "Me maquillo porque me gusta"; "me maquillo para darle color a mi cara. Solo uso labial, sombra y rímel"; "me maquillo para salir a trabajar"; "me maquillo porque me hace sentir bien"; "me gusta y lo hago desde muy pequeña"; "no me maquillo porque en mi trabajo no me lo permiten"; "no me maquillo porque tengo problemas en mi piel".

Para la filósofa y especialista en género de la UNAM, Vianey Mejía, desde la década de 1950 comenzó una serie de “bombardeos” de los medios de comunicación para perpetuar estereotipos de belleza prácticamente inalcanzables, con origen de un ideal específico atravesado por la colonialidad; es decir, un “ideal de belleza es de una mujer con ciertas características más cercanas al físico europeo que a los de otros pueblos”.

De la misma forma, estos medios “generan el problema y la solución: precisamente los maquillajes, tal vez cremas que te aclaran la piel, tintes de cabello; toda una industria que va muy de la mano para hacer dinero con los medios de comunicación: revistas, televisión, radio”.

Que la vejez no se note

Un ejemplo recurrente de este tipo de prácticas es el etarismo –práctica que discrimina a las personas mayores– menciona la especialista en género por la UNAM. A muchas mujeres se les implanta la idea de que ser mayor significa ser menos atractiva, por lo que la industria del maquillaje ofrece “hacer que luzcas más joven”, y los cosméticos sirven para tapar las ojeras, el tinte para el cabello que oculta las canas, botox para que no se marquen las arrugas en la piel y más.

Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés) durante 2024 en México se realizaron 734 mil 82 cirugías estéticas, de las cuales 81.2 % se les aplicaron a mujeres y el 18.2% restante a hombres.

De dichas intervenciones estéticas, las cinco principales fueron: liposucción, con reporte de 98 mil 754 procedimientos; aumento de busto, 67 mil 893; cirugía de párpados, 65 mil 305; aumento de nalga, 62 mil 717; y abdominoplastia con 52 mil 762 cirugías.

Vianey Mejía expone que desde el feminismo se puede cuestionar desde dónde se usa el maquillaje o por qué se usa sin que eso se convierta en otra presión para las mujeres. “También puede ser un recurso de expresión o incluso de protesta y de esta manera explorar contigo, con tu cuerpo y tus gustos. Pero creo que sí depende mucho del motivo que te lleve a hacerlo y que si te maquillas o no, sea tu decisión”.

“Tampoco podemos juzgar a las mujeres que sí decidan hacerlo, porque eso no es el papel ni nunca ha querido ser el papel de los feminismos […] Tal como pasó con la minifalda, por ejemplo, que podríamos decir que te sexualiza, en su momento fue revolucionaria porque precisamente no era permitida y bueno, es mi cuerpo, mi falda y debo recibir respeto: es mi decisión usarla. Creo que con el maquillaje es algo parecido”, ejemplificó Vianey.

Expresión artística e identitaria

En el caso de “Smoke”, todas las noches dedica horas a su maquillaje, peinado y vestuario; medios con los cuales queda transformada y satisfecha con su apariencia para salir y deslumbrar a los asistentes del bar en el que trabaja. Para ella, los cosméticos representan: "una forma de expresión artística y una vía que le permite ser".

En entrevista, “Smoke” compartió que dentro del arte que implica hacer drag existen diversos estilos de maquillaje, muchos de los cuales buscan cambiar la visión de las y los asistentes sobre la feminidad: “Están las spookies o las trashi, ellas sí dicen ‘yo me quiero ver mal maquillada’, buscan romper esto de ser ‘femenina para ti’, y ‘guapa para ti’; pero también están del otro lado las dragas que sí quieren vivir totalmente su fantasía femenina y buscan verse lo más ‘naturales’ o lo más hegemónicas este que se pueda”.

Sobre la misma línea, la entrevistada explicó que la diversidad de los estilos e identidades en el drag ayudan a destruir los prejuicios de la belleza, por ejemplo, “siento que esta parte del vello corporal es súper satanizado y casi pecado capital que una mujer traiga vello; hay muchas dragas que tienen pelo en pecho o en los brazos, su motivo del por qué lo hacen es romper todos estos esquemas, con todo lo que se espera de una mujer y eso está súper cool”.

Dice que para comunidades drag, LGBTQ+ y feministas –el maquillaje es fundamental para generar impacto en las personas, ya que “comunica mucho, en el sentido de cómo quieres que te perciban. Hay muchos estilos y muchas ramas, entonces el que tú te hagas te ayuda a cómo quieres que la gente te perciba”, dijo "Smoke".

¿El maquillaje es sólo para las mujeres?

En entrevista para EL UNIVERSAL, Sandra Ivette González Ruiz, investigadora en líneas de feminismo, agregó que "gracias a las identidades no binarias y a la comunidad LGBT estamos rompiendo con la idea de que el maquillaje es exclusivo de un solo género"; por lo que existe una diversificación que permite que nuevas identidades se maquillen en libertad. Asimismo, hay mujeres a las que no les gusta hacerlo y no tendría que existir un rechazo o un juicio de valor por ello.

Igualmente, la profesora de la FES Acatlán, explicó que la diversificación de la práctica ayuda a visibilizar otras expresiones que "han resignificado el uso del maquillaje, especialmente ahora con discursos fascistas y ultraconservadores" en los cuales la práctica se direcciona nuevamente a maquillaje hegemónico con modelos occidentales, explicó.

La especialista señaló que las formas de usar maquillaje son muy diversas, ya que quienes lo hacen "lo viven, resignifican, cambian y mueven, constantemente transgreden y reinventan”.

Agregó que actualmente se visibilizan los múltiples usos que tiene esta práctica porque “muchas lo eligen como signo de empoderamiento, práctica cultural, forma de identidad y de subvertir”. Advierte que los nuevos maquillajes no solo reproducen la feminidad, sino que crean identidad entre comunidades. "El maquillaje no puede ser un mandato sino una decisión de quien lo usa".

