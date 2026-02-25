Día de la Mujer 2026: lanzan taller gratuito de bordado para elaborar pañoletas del 8M; ¿cuándo y dónde es?

El Día Internacional de la Mujer es una fecha significativa en la memoria colectiva y mediante distintas convocatorias, se atiende como un llamado a la reflexión sobre las luchas y desafíos que continúan enfrentando diariamente las mujeres en defensa de sus derechos.

Por este motivo, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como PILARES lanzó una convocatoria gratuita para bordar pañoletas conmemorando el 8M.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, propone bajo el lema “Que tu voz también se borde”, que las mujeres en comunidad participen en esta actividad rumbo al 8 de marzo.

En el marco del 8M, miles de mujeres toman las calles de la ciudad para protestar por la violencia y las desapariciones en el país . Foto: Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

¿Cuándo y dónde será el taller gratuito para bordar pañoletas del 8M?

Las sedes que impartirán este taller serán PILARES Santa Anita los días lunes y viernes de 10:00 am a 2:00 pm y los miércoles de 3:00 pm a 4:00 pm. Así como PILARES Tezontle los martes, jueves y sábado de 10:00 am a 1:00 pm.

Cabe mencionar que aunque el taller es gratis, las interesadas deberán acudir con su propio material de bordado, así como pañoleta o la playera que desean intervenir.

Para más detalles sobre el taller, consulta en las redes sociales de tu centro más cercano.

