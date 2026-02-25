Más Información

¿Es obligatorio ligar tu celular a la CURP?; esto dicen las autoridades

VIDEO: Pareja de “Therians” se compromete durante concierto en Argentina; así reaccionaron en redes sociales

Eligen a Grupo Bimbo como la más responsable de México

Tarjetón Digital del IMSS 2026; ¿quién debe tramitarlo y por qué es obligatorio?

Tras caída de "El Mencho", tunden a Peso Pluma y Adidas tras colaboración; esta es la razón

El impacto en redes sociales de la comunidad “”, continúa generando polémica y encendiendo todo tipo de debates entre usuarios, padres de familia y figuras públicas.

A raíz de ello, recientemente se viralizó un donde se presume que dos jóvenes que se identifican como “Therian” se comprometieron durante un concierto de la banda argentina “Nuestro Romance”.

El nuevo fenómeno social causa preocupación en redes sociales. Foto: Redes sociales
Pareja de therians se compromete durante concierto en Argentina

El romántico momento sucedió arriba del escenario, donde la pareja con máscara y colas de zorro se comprometieron mientras sonaba una de las canciones de la banda.

“POV te invitan al primer casamiento Therian de Argentina”, escribió el grupo musical en sus redes sociales, al compartir el clip de los chicos que bailaron abrazados durante el resto de la canción.

@nuestro.romance

En Nuestro Romance siempre se autopercibe el amor ❤️‍🔥 Y si hay show, hay altar. #therian #amor #casamiento

♬ sonido original - Nuestro Romance

¿Qué son los therians?

De acuerdo con diversos miembros de esta comunidad, los therians tienen la creencia de que en su vida pasada fueron un animal que renació dentro de un cuerpo humano y continúan conservando su identidad pasada. Algunas personas incluso dicen experimentar recuerdos de su instinto salvaje como volar por las nubes o cazar.

Las personas que forman parte de este movimiento practican la cuadratropía (caminar o correr en cuatro patas). Asimismo, se distinguen por utilizar máscaras y colas de pelo sintético para personificarse, también pueden utilizar correas, collares, guantes y otros accesorios.

