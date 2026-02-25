Andrea Chávez revela sexo de su primer bebé; así lo dio a conocer en vivo

Más Información
La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, continúa capturando el ojo mediático con motivo de su primer embarazo junto a su pareja, el empresario juarense Emil Kamar.
En esta ocasión, durante la transmisión del noticiero en vivo de la periodista Azucena Uresti, al que la morenista acudió como invitada especial, Chávez reveló que se encuentra en su quinto mes de embarazo y confirmó el sexo de su bebé.
“¡Es niño! Estoy muy contenta y agradecida con la vida”, comentó durante el programa, sorprendiendo a muchos con la noticia.
Andrea Chávez revela que su bebé será niño
Con gran emoción la senadora compartió la primicia que rápidamente se volvió viral en la red, además aseguró que fuera de lo político, ser mamá también es su sueño.
“Uno de mis sueños más grandes es ser madre, ser una buena madre... qué bonita es la maternidad deseada”, afirmó.
