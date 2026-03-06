Rumbo al 8M, Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX; advierte de vandalismo y violencia

La embajada de Estados Unidos en México alertó a la ciudadanía estadounidense en nuestro país por actos de vandalismo y violencia en la marcha de 8 de marzo con destino al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), a causa del Día Internacional de la Mujer.

Además, previno a sus ciudadanos por una marcha prevista para este sábado en la representación diplomática de Polanco, a las 11:00 horas, contra la acción militar estadounidense en Irán.

Explicó que el domingo se esperan "interrupciones" en toda la Ciudad de México y habrá salidas de contingentes desde la Glorieta de las Mujeres, del Monumento a la Revolución, de la Glorieta de la Diana y del Ángel de la Independencia.

Recomendó al personal de la embajada que evite las protestas activas y que tenga precaución con las grandes concentraciones o manifestaciones, monitorear los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En caso de emergencia, la embajada de Estados Unidos pidió llamar al 911.

