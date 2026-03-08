El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que no puede hablarse de una verdadera reforma electoral mientras el oficialismo se niegue a discutir el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana, que es la participación del crimen organizado en las elecciones, las campañas y las candidaturas.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, recordó que desde hace semanas Acción Nacional lanzó un reto claro al gobierno y a Morena: incluir en la reforma electoral sanciones reales contra la narcopolítica, como la nulidad automática de elecciones con intervención criminal y la pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado, y esto no sucedió.

“No incluyeron en su reforma ya presentada soluciones reales a este gravísimo problema, saben que existe, pero no quieren tocar sus alianzas con estructuras criminales. No puede haber reforma electoral ignorando la participación de la narcopolítica en las elecciones”, recalcó.

Lee también Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

En ese sentido, reiteró que la discusión debe incluir temas fundamentales que hoy están ausentes en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, como el combate al financiamiento ilícito en campañas, la postulación de candidatos vinculados al crimen organizado, la violencia política y asesinatos de candidatos y la operación político-electoral del crimen organizado durante las elecciones. “El crimen no puede decidir quién gobierna en México”, subrayó.

Respecto a la sobrerrepresentación, Acción Nacional insistió una vez más en la importancia de garantizar que el número de representantes de cada partido, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, sea el que verdaderamente les dé la ciudadanía con su voto, no como sucede hoy, donde los partidos del oficialismo cuentan con una mayor cantidad de legisladores respecto a los que en realidad fueron votados.

En este sentido, el Jorge Romero señaló que “es notorio que la presidenta quiere seguir fomentando la inequidad entre el voto y la representación”. Dijo que regular esto es fundamental “para darle a todos en México una distribución justa con respecto a las voces que hablan por cada parte de la sociedad mexicana en las cámaras”.

Lee también En el marco del 8M, Sedena reconoce valor de las mujeres en las Fuerzas Armadas; suman más de 42 mil 600 militares en servicio

Por otro lado, el dirigente de Acción Nacional también expresó preocupación por la regulación sobre inteligencia artificial en propaganda política incluida en la iniciativa.

Romero advirtió que la redacción presentada es ambigua y podría abrir la puerta a mecanismos de censura sobre contenidos políticos en plataformas digitales, afectando la libertad de expresión.

Destacó que el documento técnico revisado señala que conceptos como “contenido manipulado”, “alterado” o “modificado mediante tecnologías digitales” no están definidos con precisión, lo que podría permitir que prácticamente cualquier contenido digital, incluyendo memes, parodias o crítica política, sean objeto de sanción o eliminación preventiva.

Lee también Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Advirtió que esto podría provocar que plataformas digitales retiren contenidos legítimos del debate público para evitar responsabilidades legales, generando efectos de censura en campañas electorales.

“Combatir la desinformación es válido, pero no podemos permitir que bajo ese pretexto se abra la puerta a controlar o censurar el debate político”, afirmó.

Romero Herrera sostuvo que Acción Nacional seguirá defendiendo una reforma electoral que fortalezca la democracia, proteja las libertades y garantice que las elecciones sean verdaderamente libres.

“Nosotros defendemos a México, defendemos a nuestra patria, a nuestras familias y a la libertad. Por eso no vamos a permitir una reforma electoral que ignore el mayor riesgo para nuestra democracia: la intervención del crimen organizado”, concluyó.

Lee también “Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en rueda de prensa del pasado 19 de noviembre de 2025. Foto: Victoria Valtierra/ Cuartoscuro

Reforma electoral es “autoritaria, regresiva y engañosa”, advierte Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró que la iniciativa de Reforma Electoral del Ejecutivo federal que llegó a la Cámara de Diputados es “autoritaria”, “regresiva” y “engañosa”.

A través de un comunicado, que compartió en sus redes sociales, aseguró que el proyecto reduce la representación equilibrada en el Congreso y evade el verdadero problema que enfrenta la democracia mexicana: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el legislador priista señaló que la llamada “Ley Maduro” es sui generis, ya que por primera vez en mucho tiempo una reforma electoral surge exclusivamente desde el poder, sin el consenso ni la participación de partidos políticos, expertos, académicos o de un diagnóstico técnico de la necesidad del sistema electoral.

Lee también "No dejen que nadie les robe sus sueños": Sheinbaum da mensaje a adolescentes; llama a no violentar a las mujeres

“Las reformas electorales en México tradicionalmente nacían del diálogo entre fuerzas políticas, de especialistas y de la sociedad. Hoy vemos lo contrario: una iniciativa que surge desde el poder con el objetivo de conservarlo”, subrayó.

El coordinador parlamentario también cuestionó que la iniciativa constitucional haya sido presentada sin el paquete completo de leyes secundarias, como históricamente se ha hecho en reformas de esta naturaleza. Dijo que incluso el propio texto dice: “la ley establecerá las reglas para realizar los ajustes necesarios en la asignación de los partidos. Entonces la pregunta es clara, dónde está esa ley, siempre se enviaba todo el paquete legislativo”, enfatizó.

Añadió que el documento presenta deficiencias técnicas y de redacción, con inconsistencias, errores y exposiciones de motivos extensas que terminan en cambios poco claros en la Constitución. Asimismo, rechazó el argumento del oficialismo de que la reforma busca reducir el costo de las elecciones.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dialoga con los medios durante la sesión extraordinaria en la Cámara baja el pasado 23 de junio de 2025. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

“Dicen que van a bajar el costo de las elecciones, pero eso es falso. En realidad, lo que hace esta reforma es debilitar a los partidos políticos y concentrar el poder. A ellos les gustaría que no existieran partidos, salvo Morena”, afirmó.

Lee también UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos

En su intervención, Miguel Sulub señaló que el nuevo mecanismo propuesto para asignar diputaciones de representación proporcional es confuso y ambiguo, lo que podría derivar en decisiones discrecionales de las autoridades electorales.

Por esta razón, Sulub alertó que la reforma no fortalece la democracia ni mejora la equidad electoral, sino que busca construir un mecanismo que permita la sobrerrepresentación legislativa más allá del número real de votos obtenidos en las urnas.

Por su parte, Mario Di Costanzo aseguró que Morena y López Obrador no tienen aliados, tienen súbditos y gente que se somete, eso es lo que estamos viendo ahora que golpean a los del PT o a los del Verde, porque no están de acuerdo con la reforma. “Tienen miedo, pavor de perder la mayoría en el 27, porque hay encuestas en donde dicen que por lo menos cinco estados los podrían perder”, sostuvo.

Finalmente, el diputado Rubén Moreira adelantó que Morena podría intentar aprobar la reforma de manera acelerada en las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, sin un verdadero parlamento abierto ni discusión amplia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em